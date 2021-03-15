Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
16:37 15.03.2021 (обновлено: 17:54 15.03.2021)
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар", российская картина "Дорогие товарищи!" не вошла в категорию "Лучший фильм на иностранном" языке.
Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".
В главной категории, "Лучший фильм", за "золотого рыцаря" будут бороться картины "Земля кочевников", "Отец", "Минари", "Манк". В число претендентов также вошли "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
Хлои Чжао и Эмиральд Феннел номинированы на "Оскар" за лучшую режиссуру (за фильмы "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды", соответственно). В этой же категории представлены датский режиссер Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун ("Минари").
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
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Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
© Capella Film
Сцена из фильма "Еще по одной"
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Сцена из фильма "Еще по одной"
© Capella Film
© Netflix
Фрагмент из фильма "Манк"
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Фрагмент из фильма "Манк"
© Netflix
© REUTERS / NBC Handout
Актриса Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за "Минари"
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Актриса Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за "Минари"
1 из 4
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
2 из 4
Сцена из фильма "Еще по одной"
© Capella Film
3 из 4
Фрагмент из фильма "Манк"
© Netflix
4 из 4
Актриса Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за "Минари"
Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").
За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"). А также Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").
© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЭнтони Хопкинс
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Энтони Хопкинс
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
© AP Photo / Invision/Jordan StraussГари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
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Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© Фото : Netflix 2020Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
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Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
© Фото : Netflix 2020
© Bron Studios (2020)
Кирби в фильме "Фрагменты женщины"
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Кирби в фильме "Фрагменты женщины"
© Bron Studios (2020)
© AP Photo / Chris Pizzello Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18
5 из 6
Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
1 из 6
Энтони Хопкинс
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
2 из 6
Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 6
Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
© Фото : Netflix 2020
4 из 6
Кирби в фильме "Фрагменты женщины"
© Bron Studios (2020)
5 из 6
Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
Кроме того, в категории "Лучшая актриса второго плана" представлены Оливия Колман ("Отец"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Аманда Сейфрид ("Манк"), Юн Ё-джон ("Минари").
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия"), Пол Раджи ("Звук металла"), Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами") могут стать "Лучшим актером второго плана".
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionОливия Колман
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Оливия Колман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussГленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
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Гленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Charles SykesАманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
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Аманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AFP 2021 / Adrian Sanchez-GonzalezБританский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
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Британский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
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Оливия Колман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
2 из 4
Гленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
3 из 4
Аманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
4 из 4
Британский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
Картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины представлены в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это работы "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Лучшая пора" Цзен Госян, "Коллектив" Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич.
Американская киноакадемия в категории "Лучший анимационный фильм" отметила проекты "Душа", "Путешествие на Луну", "Вперед", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Легенда о волках".
93-ая церемония вручения награды "Оскар" состоится 25 апреля.