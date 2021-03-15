Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210315/oskar-1601334988.html
Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар", российская картина "Дорогие товарищи!" не вошла в категорию "Лучший фильм на... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:37
2021-03-15T17:54
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
дэвид финчер
культура
гленн клоуз
саша барон коэн
маллиган кэри
аманда сейфрид
виола дэвис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1b60551156a3cc7ae08c9ff4d1a6f1a7.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар", российская картина "Дорогие товарищи!" не вошла в категорию "Лучший фильм на иностранном" языке.Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".В главной категории, "Лучший фильм", за "золотого рыцаря" будут бороться картины "Земля кочевников", "Отец", "Минари", "Манк". В число претендентов также вошли "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".Хлои Чжао и Эмиральд Феннел номинированы на "Оскар" за лучшую режиссуру (за фильмы "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды", соответственно). В этой же категории представлены датский режиссер Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун ("Минари").Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"). А также Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").Кроме того, в категории "Лучшая актриса второго плана" представлены Оливия Колман ("Отец"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Аманда Сейфрид ("Манк"), Юн Ё-джон ("Минари").Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия"), Пол Раджи ("Звук металла"), Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами") могут стать "Лучшим актером второго плана".Картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины представлены в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это работы "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Лучшая пора" Цзен Госян, "Коллектив" Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич.Американская киноакадемия в категории "Лучший анимационный фильм" отметила проекты "Душа", "Путешествие на Луну", "Вперед", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Легенда о волках".93-ая церемония вручения награды "Оскар" состоится 25 апреля.
https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155545/93/1555459382_344:0:3000:1992_1920x0_80_0_0_0df357aa23e79940c65dd30be48efad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, дэвид финчер, гленн клоуз, саша барон коэн, маллиган кэри, аманда сейфрид, виола дэвис, энтони хопкинс, оскар (премия)

Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"

16:37 15.03.2021 (обновлено: 17:54 15.03.2021)
 
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар", российская картина "Дорогие товарищи!" не вошла в категорию "Лучший фильм на иностранном" языке.
Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".
В главной категории, "Лучший фильм", за "золотого рыцаря" будут бороться картины "Земля кочевников", "Отец", "Минари", "Манк". В число претендентов также вошли "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
Хлои Чжао и Эмиральд Феннел номинированы на "Оскар" за лучшую режиссуру (за фильмы "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды", соответственно). В этой же категории представлены датский режиссер Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун ("Минари").
© Cor Cordium Productions (2020)Кадр из фильма "Земля кочевников"
Кадр из фильма Земля кочевников
1 из 4
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
© Capella Film

Сцена из фильма "Еще по одной"

Кадр из фильма Ещё по одной
2 из 4

Сцена из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
© Netflix

Фрагмент из фильма "Манк"

Кадр из фильма Манк
3 из 4

Фрагмент из фильма "Манк"

© Netflix
© REUTERS / NBC Handout

Актриса Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за "Минари"

Актриса Гал Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премию Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке Минари
4 из 4

Актриса Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за "Минари"

© REUTERS / NBC Handout
1 из 4
Кадр из фильма "Земля кочевников"
© Cor Cordium Productions (2020)
2 из 4

Сцена из фильма "Еще по одной"

© Capella Film
3 из 4

Фрагмент из фильма "Манк"

© Netflix
4 из 4

Актриса Галь Гадот во время вручения режиссеру Ли Исааку Чангу премии "Золотой глобус" за "Минари"

© REUTERS / NBC Handout
Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").
За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"). А также Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").
© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЭнтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
1 из 6
Энтони Хопкинс
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
© AP Photo / Invision/Jordan StraussГари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
2 из 6
Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© Фото : Netflix 2020Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
Чедвик Боузман в фильме Ма Рейни: мать блюза
3 из 6
Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
© Фото : Netflix 2020
© Bron Studios (2020)

Кирби в фильме "Фрагменты женщины"

Кадр из фильма Фрагменты женщины
4 из 6

Кирби в фильме "Фрагменты женщины"

© Bron Studios (2020)
© AP Photo / Chris Pizzello Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18
Фрэнсис Макдорманд получает Оскар. 05.03.18
5 из 6
Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
© РИА Новости . Александр СмотровБританская актриса Кэри Маллиган
Британская актриса Кэри Маллиган
6 из 6
Британская актриса Кэри Маллиган
© РИА Новости . Александр Смотров
1 из 6
Энтони Хопкинс
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
2 из 6
Гари Олдман с наградой за лучшую мужскую роль на премии Critics' Choice Awards
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
3 из 6
Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
© Фото : Netflix 2020
4 из 6

Кирби в фильме "Фрагменты женщины"

© Bron Studios (2020)
5 из 6
Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар". 05.03.18
© AP Photo / Chris Pizzello
6 из 6
Британская актриса Кэри Маллиган
© РИА Новости . Александр Смотров
Кроме того, в категории "Лучшая актриса второго плана" представлены Оливия Колман ("Отец"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Аманда Сейфрид ("Манк"), Юн Ё-джон ("Минари").
Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия"), Пол Раджи ("Звук металла"), Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами") могут стать "Лучшим актером второго плана".
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionОливия Колман
Оливия Колман
1 из 4
Оливия Колман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussГленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
Гленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
2 из 4
Гленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/Charles SykesАманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
Аманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
3 из 4
Аманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© AFP 2021 / Adrian Sanchez-GonzalezБританский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
Британский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
4 из 4
Британский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
© AFP 2021 / Adrian Sanchez-Gonzalez
1 из 4
Оливия Колман
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
2 из 4
Гленн Клоуз на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
3 из 4
Аманда Сейфрид на благотворительном гала-концерте Института костюма при Метрополитен-музее
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
4 из 4
Британский комедийный актер Саша Барон Коэн и австралийская киноактриса Айла Фишер. 2015 год
© AFP 2021 / Adrian Sanchez-Gonzalez
Картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины представлены в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это работы "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Лучшая пора" Цзен Госян, "Коллектив" Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич.
Американская киноакадемия в категории "Лучший анимационный фильм" отметила проекты "Душа", "Путешествие на Луну", "Вперед", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Легенда о волках".
93-ая церемония вручения награды "Оскар" состоится 25 апреля.
Актриса Сальма Хайек на церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:27Культура
"Золотой глобус": неожиданные победители, странные платья
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЗнаменитостиДэвид ФинчерГленн КлоузСаша Барон КоэнМаллиган КэриАманда СейфридВиола ДэвисЭнтони ХопкинсОскар (премия)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния