https://ria.ru/20210315/oskar-1601334988.html

Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"

Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар", российская картина "Дорогие товарищи!" не вошла в категорию "Лучший фильм на... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:37

2021-03-15T16:37

2021-03-15T17:54

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия огласила финальный список номинантов на "Оскар", российская картина "Дорогие товарищи!" не вошла в категорию "Лучший фильм на иностранном" языке.Больше всего номинаций в ключевых категориях у картин "Земля кочевников", "Манк", "Минари", "Отец".В главной категории, "Лучший фильм", за "золотого рыцаря" будут бороться картины "Земля кочевников", "Отец", "Минари", "Манк". В число претендентов также вошли "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".Хлои Чжао и Эмиральд Феннел номинированы на "Оскар" за лучшую режиссуру (за фильмы "Земля кочевников" и "Девушка, подающая надежды", соответственно). В этой же категории представлены датский режиссер Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и американский режиссер корейского происхождения Ли Айзек Чун ("Минари").Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Стивен Ян ("Минари"). Также в категории посмертно представлен Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза").За звание лучшей актрисы поборется Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"). А также Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").Кроме того, в категории "Лучшая актриса второго плана" представлены Оливия Колман ("Отец"), Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Аманда Сейфрид ("Манк"), Юн Ё-джон ("Минари").Саша Барон Коэн ("Суд над чикагской семеркой"), Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия"), Пол Раджи ("Звук металла"), Лакит Стэнфилд ("Иуда и черный мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами") могут стать "Лучшим актером второго плана".Картины из Дании, Гонконга, Румынии, Туниса, Броснии и Герцеговины представлены в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это работы "Еще по одной" Томаса Винтерберга, "Лучшая пора" Цзен Госян, "Коллектив" Александра Нанэу, драма "Человек, который продал свою кожу" Каутер Бен Ханья и "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич.Американская киноакадемия в категории "Лучший анимационный фильм" отметила проекты "Душа", "Путешествие на Луну", "Вперед", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Легенда о волках".93-ая церемония вручения награды "Оскар" состоится 25 апреля.

https://ria.ru/20210301/premiya-1599418858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, дэвид финчер, гленн клоуз, саша барон коэн, маллиган кэри, аманда сейфрид, виола дэвис, энтони хопкинс, оскар (премия)