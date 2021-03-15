https://ria.ru/20210315/oskar-1601278461.html

Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу

Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу

Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:40

2021-03-15T18:40

2021-03-15T19:46

звук металла (художественный фильм)

земля кочевников (художественный фильм)

суд над чикагской семеркой (фильм)

минари (художественный фильм)

манк (художественный фильм)

новости культуры

академия кинематографических искусств и наук сша

инфографика

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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до конца зимы 2021 года. Главное о фильмах, которые претендуют на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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