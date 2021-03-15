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Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу
Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу
Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до... РИА Новости, 15.03.2021
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звук металла (художественный фильм)
земля кочевников (художественный фильм)
суд над чикагской семеркой (фильм)
минари (художественный фильм)
манк (художественный фильм)
новости культуры
академия кинематографических искусств и наук сша
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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до конца зимы 2021 года. Главное о фильмах, которые претендуют на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.
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Новости
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РИА Новости
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звук металла (художественный фильм), земля кочевников (художественный фильм), суд над чикагской семеркой (фильм), минари (художественный фильм), манк (художественный фильм), новости культуры, академия кинематографических искусств и наук сша, инфографика, кино и сериалы, оскар (премия), в мире

Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу

18:40 15.03.2021 (обновлено: 19:46 15.03.2021)
 
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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до конца зимы 2021 года. Главное о фильмах, которые претендуют на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаЗвук металла (художественный фильм)Земля кочевников (художественный фильм)Суд над чикагской семеркой (фильм)Минари (художественный фильм)Манк (художественный фильм)Новости культурыАкадемия кинематографических искусств и наук СШАКино и сериалыОскар (премия)В мире
 
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