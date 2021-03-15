https://ria.ru/20210315/oskar-1601278461.html
Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу
Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу
Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:40
2021-03-15T18:40
2021-03-15T19:46
звук металла (художественный фильм)
земля кочевников (художественный фильм)
суд над чикагской семеркой (фильм)
минари (художественный фильм)
манк (художественный фильм)
новости культуры
академия кинематографических искусств и наук сша
инфографика
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Американская киноакадемия объявила, какие картины будут бороться за "Оскар" в категории "Лучший фильм". В списке номинантов восемь лент, вышедших в прокат до конца зимы 2021 года. Главное о фильмах, которые претендуют на заветную статуэтку, — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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звук металла (художественный фильм), земля кочевников (художественный фильм), суд над чикагской семеркой (фильм), минари (художественный фильм), манк (художественный фильм), новости культуры, академия кинематографических искусств и наук сша, инфографика, кино и сериалы, оскар (премия), в мире