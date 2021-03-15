https://ria.ru/20210315/obonyanie-1601357498.html

Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса

Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса

Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:45

2021-03-15T17:45

2021-03-15T17:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

воз

университет джонса хопкинса

общество

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos.Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19.Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунной системы организма.Кроме того, ученые выяснили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.

https://ria.ru/20210125/obonyanie-1594335503.html

https://ria.ru/20210204/obonyanie-1596059232.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, общество