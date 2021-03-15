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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/obonyanie-1601357498.html
Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса
Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса
Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:45
2021-03-15T17:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
университет джонса хопкинса
общество
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos.Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19.Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма&nbsp;- потенциально летальной реакции иммунной системы организма.Кроме того, ученые выяснили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
https://ria.ru/20210125/obonyanie-1594335503.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, общество

Ученые назвали потерю обоняния хорошим симптомом коронавируса

17:45 15.03.2021
 
© Depositphotos / FotofabrikaМужчина зажимает нос
Мужчина зажимает нос - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Depositphotos / Fotofabrika
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Ученые объяснили, почему аносмия является "хорошим" симптомом коронавируса. Об этом пишет 20 minutos.
Ученые из Мадридского университета Комплутенсе и специалисты клинической больницы Сан-Карлоса провели исследование, в котором приняли участие 5868 больных COVID-19.
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25 января, 02:17Распространение коронавируса
Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19
Эксперты сделали вывод, что потеря обоняния свидетельствует о более высоких шансах пациента легче и быстрее перенести болезнь.
По их данным, это состояние является признаком сильного иммунного ответа, что снижает опасность развития цитокинового шторма - потенциально летальной реакции иммунной системы организма.
"Полученные результаты имеют большое значение, так как могут помочь произвести первоначальную оценку состояния пациента, а также определить закономерности возникновения и развития патологических процессов, вызванных заболеванием", - объяснил профессор и глава отделения неврологии больницы Сан-Карлоса Хесус Порта-Этессам.
Кроме того, ученые выяснили, что обонятельные и вкусовые дисфункции чаще встречаются у женщин (12,41% против 8,67% у мужчин), а также у лиц моложе 65 лет и пациентов, страдающих от сердечных, неврологических и онкологических заболеваний.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,2 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 119,8 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаОбщество
 
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