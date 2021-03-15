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Военный суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на следователя
Военный суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на следователя
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Алексея Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:29
2021-03-15T15:36
госпитализация алексея навального
алексей навальный
владимир путин
москва
германия
омск
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Алексея Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение жалобы Навального А.А. назначено на завтра на 10.00", - сказала собеседница агентства.Как следует из документа, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении юрист просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.Как говорится в опубликованных в соцсетях стороной Навального документах, заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, омск, происшествия

Военный суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на следователя

14:29 15.03.2021 (обновлено: 15:36 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Алексея Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение жалобы Навального А.А. назначено на завтра на 10.00", - сказала собеседница агентства.
Как следует из документа, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении юрист просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
Как говорится в опубликованных в соцсетях стороной Навального документах, заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.
В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВладимир ПутинМоскваГерманияОмскПроисшествия
 
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