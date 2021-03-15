Военный суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на следователя
14:29 15.03.2021 (обновлено: 15:36 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Алексея Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение жалобы Навального А.А. назначено на завтра на 10.00", - сказала собеседница агентства.
Как следует из документа, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении юрист просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
Как говорится в опубликованных в соцсетях стороной Навального документах, заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.
В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.