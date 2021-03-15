https://ria.ru/20210315/nauka-1601379927.html

Путин назначил Медведева главой президиума Совета по науке и образованию

Путин назначил Медведева главой президиума Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T19:31

2021-03-15T19:31

2021-03-15T22:45

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник."B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию", - говорится в документе.Согласно указу, президент возглавил совет, а также ввел в состав президентского совета по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначив его заместителем председателя совета.Также в состав совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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владимир путин, общество