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Путин назначил Медведева главой президиума Совета по науке и образованию
Путин назначил Медведева главой президиума Совета по науке и образованию
Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T19:31
2021-03-15T22:45
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник."B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию", - говорится в документе.Согласно указу, президент возглавил совет, а также ввел в состав президентского совета по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначив его заместителем председателя совета.Также в состав совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.
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владимир путин, общество

Путин назначил Медведева главой президиума Совета по науке и образованию

19:31 15.03.2021 (обновлено: 22:45 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.
"B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию", - говорится в документе.
Согласно указу, президент возглавил совет, а также ввел в состав президентского совета по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначив его заместителем председателя совета.
Также в состав совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.
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