Путин назначил Медведева главой президиума Совета по науке и образованию
19:31 15.03.2021 (обновлено: 22:45 15.03.2021)
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского совета по науке и образованию, заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.
"B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю: утвердить прилагаемые ... положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию ... состав Совета при президенте РФ по науке и образованию ... состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию", - говорится в документе.
Согласно указу, президент возглавил совет, а также ввел в состав президентского совета по науке и образованию зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назначив его заместителем председателя совета.
Также в состав совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.