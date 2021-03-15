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Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
Водитель иномарки, который в результате ДТП в пригороде Владивостока насмерть сбил инспектора ДПС, за прошлый год 67 раз привлекался к административной... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T04:30
2021-03-15T04:30
россия
toyota prius
владивосток
приморский край
кемеровская область
дтп
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Водитель иномарки, который в результате ДТП в пригороде Владивостока насмерть сбил инспектора ДПС, за прошлый год 67 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает УМВД по Приморскому краю.Накануне в пригороде Владивостока Toyota Carina, за рулем которого была женщина 1945 года рождения, при перестроении столкнулась с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Старший инспектор ДПС умер в реанимации. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников происшествия. Возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". У погибшего 35-летнего полицейского остались жена и пятилетняя дочь."Водитель, совершивший наезд на сотрудника ГИБДД во Владивостоке, является злостным нарушителем ПДД… Его стаж вождения составил 3 года. При этом в 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в большинстве случаев – скоростного режима. По предварительной информации, в момент ДТП 22-летний водитель Prius вновь ехал с превышением допустимой скорости движения", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель Prius является уроженцем Кемеровской области. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.
https://ria.ru/20210314/dtp-1601164203.html
россия
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россия, toyota prius, владивосток, приморский край, кемеровская область, дтп, происшествия

Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД

04:30 15.03.2021
 
© Фото : МВД России по Приморскому краюДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции
ДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : МВД России по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Водитель иномарки, который в результате ДТП в пригороде Владивостока насмерть сбил инспектора ДПС, за прошлый год 67 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Накануне в пригороде Владивостока Toyota Carina, за рулем которого была женщина 1945 года рождения, при перестроении столкнулась с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Старший инспектор ДПС умер в реанимации. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников происшествия. Возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". У погибшего 35-летнего полицейского остались жена и пятилетняя дочь.
"Водитель, совершивший наезд на сотрудника ГИБДД во Владивостоке, является злостным нарушителем ПДД… Его стаж вождения составил 3 года. При этом в 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в большинстве случаев – скоростного режима. По предварительной информации, в момент ДТП 22-летний водитель Prius вновь ехал с превышением допустимой скорости движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель Prius является уроженцем Кемеровской области. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.
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РоссияToyota PriusВладивостокПриморский крайКемеровская областьДТППроисшествия
 
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