Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
© Фото : МВД России по Приморскому краюДТП во Владивостоке, в результате которого погиб сотрудник полиции
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар – РИА Новости. Водитель иномарки, который в результате ДТП в пригороде Владивостока насмерть сбил инспектора ДПС, за прошлый год 67 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сообщает УМВД по Приморскому краю.
Накануне в пригороде Владивостока Toyota Carina, за рулем которого была женщина 1945 года рождения, при перестроении столкнулась с Toyota Prius. От удара водитель Toyota Prius не справился с управлением, его авто отбросило на полицейского и припаркованные машины. Старший инспектор ДПС умер в реанимации. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови участников происшествия. Возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". У погибшего 35-летнего полицейского остались жена и пятилетняя дочь.
"Водитель, совершивший наезд на сотрудника ГИБДД во Владивостоке, является злостным нарушителем ПДД… Его стаж вождения составил 3 года. При этом в 2020 году мужчину 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в большинстве случаев – скоростного режима. По предварительной информации, в момент ДТП 22-летний водитель Prius вновь ехал с превышением допустимой скорости движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель Prius является уроженцем Кемеровской области. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.
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