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https://ria.ru/20210315/nagrada-1601393905.html
Путин наградил главу компании-производителя "Арепливира" орденом Пирогова
Путин наградил главу компании-производителя "Арепливира" орденом Пирогова
Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:09
2021-03-15T23:19
распространение коронавируса
промомед
арепливир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого.Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.В документе указано, что Петр Белый награжден "за заслуги в области производства лекарственных препаратов".Входящий в группу "Промомед" саранский завод "Биохимик" в 2020 году разработал и начал производство препарата для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир").Как сообщал в феврале Минпромторг, с сентября завод уже увеличил производство лекарства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, планируется нарастить объемы до двух миллионов.Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810—1881). Орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В определенных случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением COVID-19.
https://ria.ru/20210202/areplivir-1595606947.html
https://ria.ru/20210315/nagrazhdenie-1601386795.html
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промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество

Путин наградил главу компании-производителя "Арепливира" орденом Пирогова

22:09 15.03.2021 (обновлено: 23:19 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения коронавируса "Арепливир"
Препарат для лечения коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого.
Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что Петр Белый награжден "за заслуги в области производства лекарственных препаратов".
Входящий в группу "Промомед" саранский завод "Биохимик" в 2020 году разработал и начал производство препарата для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир").
Как сообщал в феврале Минпромторг, с сентября завод уже увеличил производство лекарства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, планируется нарастить объемы до двух миллионов.
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810—1881). Орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В определенных случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением COVID-19.
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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