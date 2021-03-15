https://ria.ru/20210315/nagrada-1601393905.html

Путин наградил главу компании-производителя "Арепливира" орденом Пирогова

Путин наградил главу компании-производителя "Арепливира" орденом Пирогова

Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:09

2021-03-15T22:09

2021-03-15T23:19

распространение коронавируса

промомед

арепливир

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Путин наградил орденом Пирогова председателя совета директоров ГК "Промомед" Петра Белого.Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.В документе указано, что Петр Белый награжден "за заслуги в области производства лекарственных препаратов".Входящий в группу "Промомед" саранский завод "Биохимик" в 2020 году разработал и начал производство препарата для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир").Как сообщал в феврале Минпромторг, с сентября завод уже увеличил производство лекарства в десять раз, до миллиона упаковок в месяц, планируется нарастить объемы до двух миллионов.Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова (1810—1881). Орденом награждаются граждане России за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. В определенных случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане. Первыми кавалерами ордена Пирогова стали медицинские работники и волонтеры, отличившиеся в борьбе с распространением COVID-19.

https://ria.ru/20210202/areplivir-1595606947.html

https://ria.ru/20210315/nagrazhdenie-1601386795.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, арепливир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество