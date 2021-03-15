https://ria.ru/20210315/nagrada-1601374305.html

Передача Sputnik Турция получила награду Стамбульской медицинской палаты

Передача Sputnik Турция получила награду Стамбульской медицинской палаты

Ежедневная передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" на волнах радио RS FM, вещающего в составе Sputnik Турция, была удостоена Награды за радиовещание в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:52

2021-03-15T18:52

2021-03-15T18:52

россия

sputnik турция

турция

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ежедневная передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" на волнах радио RS FM, вещающего в составе Sputnik Турция, была удостоена Награды за радиовещание в период пандемии в рамках премии "За достижения СМИ в области здравоохранения им.доктора Али Озйурта". Премия учреждена Стамбульской медицинской палатой (ITO). В состав жюри вошли представители Ассоциации журналистов Турции, Союза журналистов в области образования и здравоохранения, Стамбульской медицинской палаты. В заявлении Стамбульской медицинской палаты (ITO) говорится, что программе "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" присуждена награда "за серию выпусков с участием гостей из различных областей, посвященных широкому кругу вопросов от проблем здравоохранения в период пандемии до влияния инфекции коронавируса на рынок труда и занятость". Церемония награждения состоялась 13 марта в Концертном зале им. Джемаля Решита Рея в Стамбуле. Награду от лица Атиллы Гюнера получил редактор радиопрограммы Угур Кочбаш. Член Руководящего комитета Стамбульской медицинской палаты Гюрай Кылыч, вручая награду, сказал: "Мы рады вручить награду программе, объективно и беспристрастно рассказывающей правду. Говорить правду необходимо. Благодаря таким честным журналистам, как вы, истина находит канал, через который становится достоянием общественности. А мы, являясь профессиональной организацией, благодаря вам нашли канал передачи достоверной информации". В свою очередь, Угур Кочбаш, получивший награду, в своем выступлении подчеркнул: "В период пандемии мы под руководством Атиллы Гюнера стремились демонстрировать объективную журналистику. Поэтому эта награда очень значима и ценна для нас". Передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" ранее уже становилась лауреатом многочисленных наград в области радиожурналистики. Так, в 2011 году передача "Вечерняя почта с Атиллой Гюнером" была признана "Лучшей радиопрограммой года" Обществом журналистов Турции, в 2012 году удостоена награды "Лучшая программа" по версии Ассоциации современных журналистов Турции, а в 2013 году награждена премией в области журналистики им. Седата Симави Обществом журналистов Турции.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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россия, sputnik турция, турция