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Альфа-банк взял на работу Моргенштерна
Альфа-банк взял на работу Моргенштерна
Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:08
2021-03-15T20:20
альфа-групп
петр авен
общество
моргенштерн (алишер моргенштерн)
альфа-банк
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Эта позиция была создана специально для исполнителя. Рэпер, по словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексея Гиязова, будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. Сейчас артист работает удаленно.Исполнитель должен привлечь не менее ста тысяч новых клиентов, притом что вышедший ранее клип для компании принес ей около 25 тысяч клиентов. По словам Гиязова, Моргенштерн — "самый неоднозначный" и самый креативный маркетолог в России.Ранее ФАС завела дело из-за видеоклипа Альфа-банка, в котором рэпер рекламировал карту организации. В ролике он пьет алкоголь, показывает средний палец, а также советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту компании.Кроме того, Моргенштерн назвал организацию лучшим банком страны, при этом не указывая критериев сравнения. Образ сотрудниц Альфа-банка в видео, как считают в ФАС, также противоречит реальному: в клипе он вызывающий и непристойный — вырез рубашек чрезмерно откровенный. В свою очередь, совладелец Альфа-Групп, председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен полагает, что сотрудничество с Моргенштерном не является угрозой репутации Альфа-Банка.
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альфа-групп, петр авен, общество, моргенштерн (алишер моргенштерн), альфа-банк

Альфа-банк взял на работу Моргенштерна

15:08 15.03.2021 (обновлено: 20:20 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Эта позиция была создана специально для исполнителя.
"Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть", — пояснили в компании.
Рэпер, по словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексея Гиязова, будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. Сейчас артист работает удаленно.
Исполнитель должен привлечь не менее ста тысяч новых клиентов, притом что вышедший ранее клип для компании принес ей около 25 тысяч клиентов. По словам Гиязова, Моргенштерн — "самый неоднозначный" и самый креативный маркетолог в России.
Ранее ФАС завела дело из-за видеоклипа Альфа-банка, в котором рэпер рекламировал карту организации. В ролике он пьет алкоголь, показывает средний палец, а также советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту компании.
Кроме того, Моргенштерн назвал организацию лучшим банком страны, при этом не указывая критериев сравнения. Образ сотрудниц Альфа-банка в видео, как считают в ФАС, также противоречит реальному: в клипе он вызывающий и непристойный — вырез рубашек чрезмерно откровенный.
В свою очередь, совладелец Альфа-Групп, председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен полагает, что сотрудничество с Моргенштерном не является угрозой репутации Альфа-Банка.
"Наша репутация отражается только в одном — в количестве клиентов, которые к нам приходят. После клипа у нас появилось 25 тысяч новых клиентов. Все!", — сказал Авен в интервью на YouTube-канале журналиста Ирины Шихман. Он добавил, что не слышал ни одной песни артиста и узнал про Моргенштерна, когда посмотрел этот клип. По словам Авена, подобные решения он не принимает. "Я научился этому не сейчас. Когда я был председателем совета директоров СТС, мне пытались показывать каждый новый сезон новые передачи. Все, что нравилось мне, имело самые низкие рейтинги. Я понял: все, что нравится мне – это абсолютно нельзя показывать. Надо, чтобы число клиентов у нас росло – вот это мне нравится", - сказал Авен.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 17:18Шоубиз
Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав
 
Альфа-ГруппПетр АвенОбществоМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Альфа-банк
 
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