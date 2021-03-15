https://ria.ru/20210315/morgenshtern-1601318322.html

Альфа-банк взял на работу Моргенштерна

Альфа-банк взял на работу Моргенштерна

Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:08

2021-03-15T15:08

2021-03-15T20:20

альфа-групп

петр авен

общество

моргенштерн (алишер моргенштерн)

альфа-банк

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна (Алишера Моргенштерна) на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Эта позиция была создана специально для исполнителя. Рэпер, по словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексея Гиязова, будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. Сейчас артист работает удаленно.Исполнитель должен привлечь не менее ста тысяч новых клиентов, притом что вышедший ранее клип для компании принес ей около 25 тысяч клиентов. По словам Гиязова, Моргенштерн — "самый неоднозначный" и самый креативный маркетолог в России.Ранее ФАС завела дело из-за видеоклипа Альфа-банка, в котором рэпер рекламировал карту организации. В ролике он пьет алкоголь, показывает средний палец, а также советует несовершеннолетним попросить родителей или друзей оформить им карту компании.Кроме того, Моргенштерн назвал организацию лучшим банком страны, при этом не указывая критериев сравнения. Образ сотрудниц Альфа-банка в видео, как считают в ФАС, также противоречит реальному: в клипе он вызывающий и непристойный — вырез рубашек чрезмерно откровенный. В свою очередь, совладелец Альфа-Групп, председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен полагает, что сотрудничество с Моргенштерном не является угрозой репутации Альфа-Банка.

https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-групп, петр авен, общество, моргенштерн (алишер моргенштерн), альфа-банк