В России разработают "дорожную карту" по газификации Дальнего Востока
15:53 15.03.2021 (обновлено: 16:04 15.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать "дорожную карту" по газификации Дальнего Востока с учетом специфики его регионов, определить сроки и источники финансирования.
"Я просил бы оперативно подготовить "дорожную карту"... по газификации регионов Дальнего Востока с учетом их специфики. Прошу обратить на это внимание компанию "Газпром". В ней необходимо определить прежде всего сроки, объемы и источники финансирования всех мероприятий", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
Премьер просил профильные ведомства совместно с органами исполнительной власти по Республике Бурятия, Забайкальскому краю приготовить предложения по "пилотным" проектам газификации этих территорий на основе, в том числе, СПГ, и доложить о результатах.
Мишустин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока - это задача, которая требует комплексного подхода и точной слаженной работы всех ведомств и руководства регионов.