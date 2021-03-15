https://ria.ru/20210315/mishustin-1601333246.html

В России разработают "дорожную карту" по газификации Дальнего Востока

В России разработают "дорожную карту" по газификации Дальнего Востока

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать "дорожную карту" по газификации Дальнего Востока с учетом специфики его регионов, определить сроки и... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:53

2021-03-15T15:53

2021-03-15T16:04

дальний восток

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать "дорожную карту" по газификации Дальнего Востока с учетом специфики его регионов, определить сроки и источники финансирования.Премьер просил профильные ведомства совместно с органами исполнительной власти по Республике Бурятия, Забайкальскому краю приготовить предложения по "пилотным" проектам газификации этих территорий на основе, в том числе, СПГ, и доложить о результатах.Мишустин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока - это задача, которая требует комплексного подхода и точной слаженной работы всех ведомств и руководства регионов.

https://ria.ru/20210312/gazoprovod-1600909641.html

дальний восток

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2021

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дальний восток, михаил мишустин