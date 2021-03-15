Мишустин предупредил о рисках паводков в регионах России
13:02 15.03.2021 (обновлено: 13:10 15.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Серьезные риски паводковых подтоплений существуют в ряде регионов РФ, необходимо отнестись к этому вопросу со всем вниманием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
"Важная тема, которая требует оперативного реагирования курирующих ведомств, - это готовность к предстоящим паводкам. Зима была снежная, и в ряде регионов есть серьезные риски подтопления во время весеннего половодья", - сказал Мишустин.
Он отметил, что необходимо вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам. "Прошу отнестись к реализации противопаводковых мероприятий со всем вниманием и ответственностью", - добавил он.
Премьер подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях и особенно уязвим в случае стихийного бедствия.