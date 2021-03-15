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Мишустин предупредил о рисках паводков в регионах России
Мишустин предупредил о рисках паводков в регионах России
Серьезные риски паводковых подтоплений существуют в ряде регионов РФ, необходимо отнестись к этому вопросу со всем вниманием, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:02
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россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Серьезные риски паводковых подтоплений существуют в ряде регионов РФ, необходимо отнестись к этому вопросу со всем вниманием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Он отметил, что необходимо вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам. "Прошу отнестись к реализации противопаводковых мероприятий со всем вниманием и ответственностью", - добавил он.Премьер подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях и особенно уязвим в случае стихийного бедствия.
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россия, михаил мишустин, правительство рф

Мишустин предупредил о рисках паводков в регионах России

13:02 15.03.2021 (обновлено: 13:10 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области - Кузбасса - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Серьезные риски паводковых подтоплений существуют в ряде регионов РФ, необходимо отнестись к этому вопросу со всем вниманием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
"Важная тема, которая требует оперативного реагирования курирующих ведомств, - это готовность к предстоящим паводкам. Зима была снежная, и в ряде регионов есть серьезные риски подтопления во время весеннего половодья", - сказал Мишустин.
Он отметил, что необходимо вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам. "Прошу отнестись к реализации противопаводковых мероприятий со всем вниманием и ответственностью", - добавил он.
Премьер подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях и особенно уязвим в случае стихийного бедствия.
Уборка снега возле трамвайной остановки в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 12:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о готовности столицы к весенним паводкам
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
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