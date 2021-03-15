https://ria.ru/20210315/mishustin-1601237539.html

Мишустин предупредил о рисках паводков в регионах России

Мишустин предупредил о рисках паводков в регионах России

Серьезные риски паводковых подтоплений существуют в ряде регионов РФ, необходимо отнестись к этому вопросу со всем вниманием, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:02

2021-03-15T13:02

2021-03-15T13:10

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Серьезные риски паводковых подтоплений существуют в ряде регионов РФ, необходимо отнестись к этому вопросу со всем вниманием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Он отметил, что необходимо вести постоянный мониторинг положения дел по крупным рекам. "Прошу отнестись к реализации противопаводковых мероприятий со всем вниманием и ответственностью", - добавил он.Премьер подчеркнул, что речь идет, прежде всего, о безопасности людей, в том числе тех, кто живет на удаленных территориях и особенно уязвим в случае стихийного бедствия.

https://ria.ru/20210306/sluzhby-1600191801.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, правительство рф