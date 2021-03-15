https://ria.ru/20210315/medvedchuk-1601387029.html

Украинские СМИ опубликовали запись переговоров "Медведчука и Суркова"

Украинские СМИ опубликовали запись переговоров "Медведчука и Суркова"

Очередные записи переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:47

2021-03-15T20:47

2021-03-15T20:51

иван баканов

оппозиционная платформа - за жизнь

владимир кононов

донбасс

донецкая народная республика

владислав сурков

украина

в мире

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КИЕВ, 15 мар – РИА Новости. Очередные записи переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова опубликовало в понедельник украинское интернет-издание "Обозреватель".Ранее интернет-издание "Цензор.НЕТ" опубликовало запись телефонного разговора, на которой люди, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, якобы обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что обнародованная в СМИ запись будет присоединена к делу о финансировании терроризма, по которому в отношении Медведчука были введены санкции. Следователи назначат экспертизу ее подлинности. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что политсила инициирует создание временной следственной комиссии, которая, среди прочего, изучит записи переговоров якобы Медведчука и Суркова.Как следует из записи, которая попала в распоряжение "Обозревателя" от "достоверных источников", якобы Медведчук и Сурков обсуждали три темы. Первая касалась назначения министром самопровозглашенной ДНР Владимира Кононова с позывным "Царь".Второй темой стали переговоры между "Царем" и Василием Грицаком, который в то время занимал должность первого замглавы Службы безопасности Украины, о встрече для обсуждения доставки наличных в Донбасс и Дебальцево.Третья тема касалась минских соглашений и создания Совета городов.

https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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иван баканов, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир кононов, донбасс, донецкая народная республика, владислав сурков, украина, в мире