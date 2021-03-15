Украинские СМИ опубликовали запись переговоров "Медведчука и Суркова"
20:47 15.03.2021 (обновлено: 20:51 15.03.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
КИЕВ, 15 мар – РИА Новости. Очередные записи переговоров якобы главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова опубликовало в понедельник украинское интернет-издание "Обозреватель".
Ранее интернет-издание "Цензор.НЕТ" опубликовало запись телефонного разговора, на которой люди, голоса которых похожи на голоса Медведчука и Суркова, якобы обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что обнародованная в СМИ запись будет присоединена к делу о финансировании терроризма, по которому в отношении Медведчука были введены санкции. Следователи назначат экспертизу ее подлинности. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что политсила инициирует создание временной следственной комиссии, которая, среди прочего, изучит записи переговоров якобы Медведчука и Суркова.
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Как следует из записи, которая попала в распоряжение "Обозревателя" от "достоверных источников", якобы Медведчук и Сурков обсуждали три темы. Первая касалась назначения министром самопровозглашенной ДНР Владимира Кононова с позывным "Царь".
Второй темой стали переговоры между "Царем" и Василием Грицаком, который в то время занимал должность первого замглавы Службы безопасности Украины, о встрече для обсуждения доставки наличных в Донбасс и Дебальцево.
Третья тема касалась минских соглашений и создания Совета городов.
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