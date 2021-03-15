Орлов заявил, что в регионе начала действовать спецмера поддержки медиков
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что минздрав региона начал принимать заявления от медиков, желающих получить по 3 миллиона и 5 миллионов рублей за работу на севере области, специальная мера поддержки по поручению Орлова начала действовать как дополнение к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Орлов во время рабочей поездки по северу области поручил установить отдельные выплаты медикам, которые едут работать в зону БАМ, в Зейский, Тындинский, Селемджинский районы.
"У нас успешно работает проект "Земский доктор/фельдшер". В 2020 году на его реализацию было выделено 70 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета - 59,5 миллиона рублей, областного бюджета - 10,5 миллиона рублей. Однако во время командировки по БАМ стало ясно, что подъёмные для привлечения специалистов на север должны быть больше. Поэтому в областном бюджете мы предусмотрели в 2021 году ещё 32 миллиона на увеличенные подъёмные. Амурский минздрав принимает заявления от медработников, желающих получить по 3 и 5 миллионов рублей за работу на севере области", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Специалисты, получившие увеличенные выплаты, должны проработать в медучреждении пять лет с момента подписания договора, при расторжении соглашения человек должен будет вернуть в бюджет часть денег, рассчитанной пропорционально необработанному периоду.
В Амурской области действует программа по привлечению специалистов "Земский доктор", с 2012 по 2019 годы по ней заключено 334 договора о выплате единовременной компенсации. В 2020 году было предусмотрено 70 миллионов рублей на единовременные компенсации врачам (30 человек) и фельдшерам (10 человек), размер выплаты увеличен до 2 миллионов рублей для врачей и до 1 миллиона рублей фельдшерам. В 2021 году по программам в села Приамурья планируют привлечь 38 медиков: 28 врачей и 10 фельдшеров.