https://ria.ru/20210315/mediki-1601195721.html

Орлов заявил, что в регионе начала действовать спецмера поддержки медиков

Орлов заявил, что в регионе начала действовать спецмера поддержки медиков

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что минздрав региона начал принимать заявления от медиков, желающих получить по 3 миллиона и 5 миллионов... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:30

2021-03-15T08:30

2021-03-15T08:30

василий орлов

амурская область

селемджинский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что минздрав региона начал принимать заявления от медиков, желающих получить по 3 миллиона и 5 миллионов рублей за работу на севере области, специальная мера поддержки по поручению Орлова начала действовать как дополнение к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".Орлов во время рабочей поездки по северу области поручил установить отдельные выплаты медикам, которые едут работать в зону БАМ, в Зейский, Тындинский, Селемджинский районы.Специалисты, получившие увеличенные выплаты, должны проработать в медучреждении пять лет с момента подписания договора, при расторжении соглашения человек должен будет вернуть в бюджет часть денег, рассчитанной пропорционально необработанному периоду.В Амурской области действует программа по привлечению специалистов "Земский доктор", с 2012 по 2019 годы по ней заключено 334 договора о выплате единовременной компенсации. В 2020 году было предусмотрено 70 миллионов рублей на единовременные компенсации врачам (30 человек) и фельдшерам (10 человек), размер выплаты увеличен до 2 миллионов рублей для врачей и до 1 миллиона рублей фельдшерам. В 2021 году по программам в села Приамурья планируют привлечь 38 медиков: 28 врачей и 10 фельдшеров.

https://ria.ru/20210314/svyaz-1601119837.html

амурская область

селемджинский район

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василий орлов, амурская область, селемджинский район, общество