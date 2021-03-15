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Певец Денис Майданов захотел баллотироваться в Госдуму
Певец Денис Майданов захотел баллотироваться в Госдуму
Певец Денис Майданов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:06
2021-03-15T15:06
россия
денис майданов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Певец Денис Майданов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа."Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране. На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия. В целом есть много программ, много инициатив, полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало", — сказал он РИА Новости.По словам певца, с молодежью нужно дружить, "консолидировать ее". Он отметил, что у него самого двое детей, поэтому он заинтересован в том, чтобы их будущее было счастливым."Будущее наших детей, будущее нашей молодежи — наверное, один из важнейших векторов, которые я хотел бы отрабатывать", — пояснил Майданов.Он добавил, что живет в Одинцовском округе и хотел бы ему помогать "во многих направлениях".
https://ria.ru/20210314/pushkina-1601181987.html
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россия, денис майданов, госдума рф, общество

Певец Денис Майданов захотел баллотироваться в Госдуму

13:06 15.03.2021 (обновлено: 15:06 15.03.2021)
 
© РИА НовостиДенис Майданов на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год
Денис Майданов на концерте в Луганске. 27 июля 2018 год - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Певец Денис Майданов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа.
"Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране. На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия. В целом есть много программ, много инициатив, полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало", — сказал он РИА Новости.
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По словам певца, с молодежью нужно дружить, "консолидировать ее". Он отметил, что у него самого двое детей, поэтому он заинтересован в том, чтобы их будущее было счастливым.
"Будущее наших детей, будущее нашей молодежи — наверное, один из важнейших векторов, которые я хотел бы отрабатывать", — пояснил Майданов.
Он добавил, что живет в Одинцовском округе и хотел бы ему помогать "во многих направлениях".
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