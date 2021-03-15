https://ria.ru/20210315/maydanov-1601238546.html

Певец Денис Майданов захотел баллотироваться в Госдуму

Певец Денис Майданов захотел баллотироваться в Госдуму

Певец Денис Майданов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:06

2021-03-15T13:06

2021-03-15T15:06

россия

денис майданов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Певец Денис Майданов заявил, что собирается баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа."Это решение я принял в конце прошлого года, решил, что пришла пора не только словом, но и делом помочь своей стране. На моих концертах многие родители подходят и говорят, что на моих песнях воспитывают детей, это для меня знак доверия. В целом есть много программ, много инициатив, полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало", — сказал он РИА Новости.По словам певца, с молодежью нужно дружить, "консолидировать ее". Он отметил, что у него самого двое детей, поэтому он заинтересован в том, чтобы их будущее было счастливым."Будущее наших детей, будущее нашей молодежи — наверное, один из важнейших векторов, которые я хотел бы отрабатывать", — пояснил Майданов.Он добавил, что живет в Одинцовском округе и хотел бы ему помогать "во многих направлениях".

https://ria.ru/20210314/pushkina-1601181987.html

https://ria.ru/20210308/vasserman-1600373818.html

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россия, денис майданов, госдума рф, общество