Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/maslo-1601390577.html
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:22
2021-03-15T22:48
максим решетников
русагро
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164364_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_5c3972745e3c329dd3015f1712f7bc6e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, Максим Басов.Согласно презентации группы к онлайн-конференции с инвесторами и аналитиками, которая состоялась в понедельник, цены на подсолнечник (условия поставки CPT), снизившись в декабре по сравнению с ноябрем, в начале года возобновили рост. Если в декабре цена составляла 38 рублей за килограмм (без НДС), то в январе - 40 рублей, в феврале - 44 рубля, а в марте - 47 рублей."Мы сейчас исходим из того, что, вероятно, будет правительством введена пошлина на экспорт масла, начиная с нового сезона. Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля (за килограмм - ред.) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов (за тонну - ред.) позволяет нам зарабатывать", - сказал топ-менеджер.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса (с 9 января), введена пошлина на вывоз сои (с 1 февраля), а также установлена квота на экспорт зерновых культур и пошлины на поставку за рубеж пшеницы, кукурузы и ячменя.Со 2 июня в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Кроме того, Минэкономразвития РФ в декабре внесло в правительство проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну.Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что правительство прорабатывает вопрос введения демпфера для сглаживания колебаний цен на растительные масла по аналогии с механизмом, который действует в отношении зерна. По его словам, речь идет о введении механизма в новом сезоне, однако параметры механизма и сроки введения еще предстоит обсудить.
https://ria.ru/20210208/postavki-1596500425.html
https://ria.ru/20210315/sakhar-1601383073.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596164364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11d31259a0177d2d699e0b3a93c5bdd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим решетников, русагро , экономика

В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

21:22 15.03.2021 (обновлено: 22:48 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, Максим Басов.
Согласно презентации группы к онлайн-конференции с инвесторами и аналитиками, которая состоялась в понедельник, цены на подсолнечник (условия поставки CPT), снизившись в декабре по сравнению с ноябрем, в начале года возобновили рост. Если в декабре цена составляла 38 рублей за килограмм (без НДС), то в январе - 40 рублей, в феврале - 44 рубля, а в марте - 47 рублей.

"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", - отметил Басов в ходе онлайн-конференции. В то же время, по его словам, группа создала запасы подсолнечника, чтобы работать до конца сезона (сельскохозяйственный год для масличных культур длится с сентября по август).

"Мы сейчас исходим из того, что, вероятно, будет правительством введена пошлина на экспорт масла, начиная с нового сезона. Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля (за килограмм - ред.) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов (за тонну - ред.) позволяет нам зарабатывать", - сказал топ-менеджер.
Линия разлива и фасовки масла - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 13:31Россия-Китай: Главное
"Русагро" заключила договор на поставку подсолнечного масла в Китай
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса (с 9 января), введена пошлина на вывоз сои (с 1 февраля), а также установлена квота на экспорт зерновых культур и пошлины на поставку за рубеж пшеницы, кукурузы и ячменя.
Со 2 июня в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Кроме того, Минэкономразвития РФ в декабре внесло в правительство проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что правительство прорабатывает вопрос введения демпфера для сглаживания колебаний цен на растительные масла по аналогии с механизмом, который действует в отношении зерна. По его словам, речь идет о введении механизма в новом сезоне, однако параметры механизма и сроки введения еще предстоит обсудить.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 20:08
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
 
Максим РешетниковРусагроЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния