https://ria.ru/20210315/maslo-1601390577.html

В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T21:22

2021-03-15T21:22

2021-03-15T22:48

максим решетников

русагро

экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, сообщил гендиректор "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, Максим Басов.Согласно презентации группы к онлайн-конференции с инвесторами и аналитиками, которая состоялась в понедельник, цены на подсолнечник (условия поставки CPT), снизившись в декабре по сравнению с ноябрем, в начале года возобновили рост. Если в декабре цена составляла 38 рублей за килограмм (без НДС), то в январе - 40 рублей, в феврале - 44 рубля, а в марте - 47 рублей."Мы сейчас исходим из того, что, вероятно, будет правительством введена пошлина на экспорт масла, начиная с нового сезона. Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52-54 рубля (за килограмм - ред.) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов (за тонну - ред.) позволяет нам зарабатывать", - сказал топ-менеджер.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, были повышены до заградительного уровня экспортные пошлины на вывоз подсолнечника и рапса (с 9 января), введена пошлина на вывоз сои (с 1 февраля), а также установлена квота на экспорт зерновых культур и пошлины на поставку за рубеж пшеницы, кукурузы и ячменя.Со 2 июня в России в рамках "зернового демпфера" заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Кроме того, Минэкономразвития РФ в декабре внесло в правительство проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну.Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что правительство прорабатывает вопрос введения демпфера для сглаживания колебаний цен на растительные масла по аналогии с механизмом, который действует в отношении зерна. По его словам, речь идет о введении механизма в новом сезоне, однако параметры механизма и сроки введения еще предстоит обсудить.

https://ria.ru/20210208/postavki-1596500425.html

https://ria.ru/20210315/sakhar-1601383073.html

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максим решетников, русагро , экономика