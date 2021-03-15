https://ria.ru/20210315/manizha-1601320833.html

Глава СПЧ назвал высказывания о Маниже в соцсетях отвратительными

Глава СПЧ назвал высказывания о Маниже в соцсетях отвратительными

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя критику в адрес певицы Манижи Сангин, назвал огромной проблемой отсутствие... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:06

2021-03-15T15:06

2021-03-15T15:06

россия

валерий фадеев

госдума рф

роттердам

оон

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя критику в адрес певицы Манижи Сангин, назвал огромной проблемой отсутствие ответственности за ксенофобские высказывания в социальных сетях.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижы и ее песни Russian woman на национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала резонанс, ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.Он отметил, что певица победила в честном конкурсе, зрители отдали ей свои голоса. "Это демонстрирует толерантность российского общества. На это (национальность – ред.) никто не обратил внимание, таджичка победила в конкурсе. За нее русские голосовали – это важнее всего", - подчеркнул глава Совета.Конкурс "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

https://ria.ru/20210311/teksty-1600663280.html

https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600446238.html

россия

роттердам

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россия, валерий фадеев, госдума рф, роттердам, оон