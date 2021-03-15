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Глава СПЧ назвал высказывания о Маниже в соцсетях отвратительными
Глава СПЧ назвал высказывания о Маниже в соцсетях отвратительными
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя критику в адрес певицы Манижи Сангин, назвал огромной проблемой отсутствие... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:06
2021-03-15T15:06
россия
валерий фадеев
госдума рф
роттердам
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя критику в адрес певицы Манижи Сангин, назвал огромной проблемой отсутствие ответственности за ксенофобские высказывания в социальных сетях.Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижы и ее песни Russian woman на национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала резонанс, ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.Он отметил, что певица победила в честном конкурсе, зрители отдали ей свои голоса. "Это демонстрирует толерантность российского общества. На это (национальность – ред.) никто не обратил внимание, таджичка победила в конкурсе. За нее русские голосовали – это важнее всего", - подчеркнул глава Совета.Конкурс "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
https://ria.ru/20210311/teksty-1600663280.html
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россия, валерий фадеев, госдума рф, роттердам, оон

Глава СПЧ назвал высказывания о Маниже в соцсетях отвратительными

15:06 15.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя критику в адрес певицы Манижи Сангин, назвал огромной проблемой отсутствие ответственности за ксенофобские высказывания в социальных сетях.
Манижа – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победа Манижы и ее песни Russian woman на национальном отборе на "Евровидение-2021" вызвала резонанс, ее раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
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"Что касается высказываний в социальных сетях – это бывает отвратительно. И как добиться того, чтобы люди вели себя скромнее и не позволяли себе ксенофобских высказываний, я не знаю. Это огромная проблема. Люди ведь не позволяют себе высказываться так в СМИ, потому что СМИ работают в правовом поле. Журналисты несут ответственность за то, что там напечатано, показано, сказано, а в социальных сетях никто не несет ответственность. И это парадоксальная ситуация", - сказал Фадеев журналистам.

Он отметил, что певица победила в честном конкурсе, зрители отдали ей свои голоса. "Это демонстрирует толерантность российского общества. На это (национальность – ред.) никто не обратил внимание, таджичка победила в конкурсе. За нее русские голосовали – это важнее всего", - подчеркнул глава Совета.
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Конкурс "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
 
РоссияВалерий ФадеевГосдума РФРоттердамООН
 
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