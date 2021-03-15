https://ria.ru/20210315/lyzhnik-1601386003.html

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с упавшим лыжником

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала видео с упавшим лыжником

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала фейком заявления в СМИ, что во время соревнований "Минская лыжня" участник... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:40

2021-03-15T20:40

2021-03-15T20:40

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала фейком заявления в СМИ, что во время соревнований "Минская лыжня" участник специально несколько раз упал, чтобы глава белорусского государства его обогнал, и заявила, что президент не приемлет поддавки.Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 13 марта принял участие в республиканском зимнем спортивном празднике "Минская лыжня-2021" в комплексе "Раубичи" под Минском. Команда президента, в которую в том числе вошел младший сын белорусского президента Николай, победила в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 километра. В ней также приняли участие команды администрации президента, аппарата совета министров, управления делами президента, Национального собрания, комитета госконтроля, облисполкомов. Второе и третье места заняли команды Витебского и Брестского облисполкомов.Близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видео, на котором запечатлено, как рядом с президентом, который едет по трассе на лыжах, несколько раз подряд падает лыжник. Ряд интернет-пользователей предположили, что мужчина специально упал, чтобы президент Белоруссии смог его обогнать. Газета "Московский комсомолец" написала, что "соперник Лукашенко специально падает аж три раза и, лежа враскоряку в снегу, делает вид, что не может подняться, чтобы только не обставить белорусского президента", назвав абсурдным происходящее.Она задала риторический вопрос, что считать абсурдом – эпизод на видео или то, как это преподносят отдельные журналисты. "Что считать абсурдом? Если журналисты пишут про поддавки на финише, а у президента - на этих самых кадрах - на груди уже висит медаль! Странно, но элементарная логика не подсказала авторам статьи, что к тому моменту Александр Лукашенко уже давно выступил, его команда победила, церемония награждения прошла, и даже с прессой глава государства успел пообщаться", - подчеркнула пресс-секретарь.По ее словам, на кадрах видео "совершенно другой забег – новичков-любителей". "Это, для сравнения, как чемпионат мира и кубок IBU... Президент как раз остался, чтобы начинающих лыжников из второго забега на финише поддержать… Ну и опять же, дабы восстановить картину, авторы вполне могли бы, к примеру, найти и сверить графики забегов, их составы, в том числе состав команды президента. Но этого, конечно же, никто не сделал, и получился очередной грубый фейк", - подчеркнула Эйсмонт. По ее словам, при необходимости "всем любителям делать подробные разборы спортивных соревнований с участием президента Беларуси" пресс-служба эти графики может передать."Ну и главное: а отчего столько внимания? Минская лыжня с 1986 года проходит... и вдруг ваши коллеги так увлеклись и обеспокоились?" - добавила пресс-секретарь.По данным сайта минспорта страны, всего соревновательная программа "Минской лыжни-2021" предусматривала проведение пяти эстафетных гонок. Помимо гонки, в которой участвовала команда президента, были гонки среди любительских команд (проходила после гонки, в которой участвовал Лукашенко), среди силовых министерств и ведомств, а также среди команд центральных аппаратов министерств и ведомств численностью более 100 человек и среди команд центральных аппаратов министерств и ведомств численностью до 100 человек. В этом году на соревнования заявились 63 команды, всего участвовали 252 человека.

https://ria.ru/20210305/lukashenko-1600110028.html

https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601071398.html

https://ria.ru/20210313/lukashenko-1601065183.html

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Лыжник падает на забеге с Лукашенко Пресс-секретарь Лукашенко о видео с упавшим лыжником: за поддавки работы лишиться можно Близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видео, на котором запечатлено, как рядом с президентом, который едет по трассе на лыжах, несколько раз подряд падает лыжник. Ряд интернет-пользователей предположили, что мужчина специально упал, чтобы президент Белоруссии смог его обогнать. 2021-03-15T20:40 true PT0M37S

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