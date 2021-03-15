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В Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в конституцию
В Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в конституцию
Комиссия по подготовке поправок в конституцию начинает работу в Белоруссии, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:10
2021-03-15T11:22
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Комиссия по подготовке поправок в конституцию начинает работу в Белоруссии, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.Белорусский лидер в понедельник в Минске проводит встречу с членами конституционной комиссии. Пятнадцатого марта в стране отмечают День конституции.Лукашенко ранее заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. По его мнению, референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии можно совместить с местными выборами в январе 2022 года. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта сообщил, что в ближайшее время в стране будет создана комиссия для подготовки поправок в конституцию, она будет работать публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в конституцию

11:10 15.03.2021 (обновлено: 11:22 15.03.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Комиссия по подготовке поправок в конституцию начинает работу в Белоруссии, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.
Белорусский лидер в понедельник в Минске проводит встречу с членами конституционной комиссии. Пятнадцатого марта в стране отмечают День конституции.

"Президент напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День конституции. В связи с этим президент еще раз поздравил белорусов и участников мероприятия с праздником", - приводит подробности встречи Sputnik Беларусь.

Лукашенко ранее заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. По его мнению, референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии можно совместить с местными выборами в январе 2022 года. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта сообщил, что в ближайшее время в стране будет создана комиссия для подготовки поправок в конституцию, она будет работать публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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