https://ria.ru/20210315/lukashenko-1601215584.html

В Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в конституцию

В Белоруссии начала работу комиссия по поправкам в конституцию

Комиссия по подготовке поправок в конституцию начинает работу в Белоруссии, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:10

2021-03-15T11:10

2021-03-15T11:22

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Комиссия по подготовке поправок в конституцию начинает работу в Белоруссии, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.Белорусский лидер в понедельник в Минске проводит встречу с членами конституционной комиссии. Пятнадцатого марта в стране отмечают День конституции.Лукашенко ранее заявил, что проект новой конституции страны вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. По его мнению, референдум по проекту обновленной конституции Белоруссии можно совместить с местными выборами в январе 2022 года. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта сообщил, что в ближайшее время в стране будет создана комиссия для подготовки поправок в конституцию, она будет работать публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600758869.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире