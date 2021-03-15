https://ria.ru/20210315/lokdaun-1601346045.html

Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране

Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране

Темпы роста распространения коронавируса в Польше могут вынудить правительство ввести локдаун на всей территории страны, заявил министр здравоохранения Адам... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:38

2021-03-15T16:38

2021-03-15T16:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

польша

в мире

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ВАРШАВА 15 мар – РИА Новости. Темпы роста распространения коронавируса в Польше могут вынудить правительство ввести локдаун на всей территории страны, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник.Согласно официальным данным, за минувшие сутки лабораторные исследования в Польше подтвердили наличие коронавируса у 10 896 человек. В прошлый понедельник число новых случаев составило 6 170. Ранее сообщалось, что Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, перешли в режим локдауна.По данным министра, дневная заболеваемость коронавирусом в Варминско-Мазурском воеводстве составляет более 60 человек на 100 тысяч, Мазовецком – 55, Поморском – 55, Любуском – 51.Он отметил, что угрожающая ситуация также сложилась в Куявско-Поморском, Нижнесилезском, Силезском и Подкарпатском воеводствах, где в день заболевают от 40 до 50 человек на 100 тысяч населения.

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире