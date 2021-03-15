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Распространение коронавируса
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Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране
Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране
Темпы роста распространения коронавируса в Польше могут вынудить правительство ввести локдаун на всей территории страны, заявил министр здравоохранения Адам... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:38
2021-03-15T16:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
в мире
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ВАРШАВА 15 мар – РИА Новости. Темпы роста распространения коронавируса в Польше могут вынудить правительство ввести локдаун на всей территории страны, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник.Согласно официальным данным, за минувшие сутки лабораторные исследования в Польше подтвердили наличие коронавируса у 10 896 человек. В прошлый понедельник число новых случаев составило 6 170. Ранее сообщалось, что Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, перешли в режим локдауна.По данным министра, дневная заболеваемость коронавирусом в Варминско-Мазурском воеводстве составляет более 60 человек на 100 тысяч, Мазовецком – 55, Поморском – 55, Любуском – 51.Он отметил, что угрожающая ситуация также сложилась в Куявско-Поморском, Нижнесилезском, Силезском и Подкарпатском воеводствах, где в день заболевают от 40 до 50 человек на 100 тысяч населения.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире

Польский министр предупредил о возможном локдауне по всей стране

16:38 15.03.2021 (обновлено: 16:40 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА 15 мар – РИА Новости. Темпы роста распространения коронавируса в Польше могут вынудить правительство ввести локдаун на всей территории страны, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции в понедельник.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки лабораторные исследования в Польше подтвердили наличие коронавируса у 10 896 человек. В прошлый понедельник число новых случаев составило 6 170. Ранее сообщалось, что Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, перешли в режим локдауна.
"Это очень динамичный рост. Около 75%. В последние дни средний прирост падал с 30 до 25%. То, что мы видим, вызывает беспокойство. Если мы будем иметь дело с таким ростом динамики заболеваний, то мы будем принимать решения в плане усиления мер во всей стране", - сказал Недзельский.
По данным министра, дневная заболеваемость коронавирусом в Варминско-Мазурском воеводстве составляет более 60 человек на 100 тысяч, Мазовецком – 55, Поморском – 55, Любуском – 51.
Он отметил, что угрожающая ситуация также сложилась в Куявско-Поморском, Нижнесилезском, Силезском и Подкарпатском воеводствах, где в день заболевают от 40 до 50 человек на 100 тысяч населения.
 
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