https://ria.ru/20210315/lev-1600928882.html
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
Знаменитого льва с заставки киностудии MGM заменили цифровой копией
Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) спустя почти 100 лет заменила свой культовый талисман — рычащего живого льва в золотом круге кинопленки на его идентичную... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T04:31
2021-03-15T04:31
2021-03-15T04:31
джеймс бонд
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лев
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) спустя почти 100 лет заменила свой культовый талисман — рычащего живого льва в золотом круге кинопленки на его идентичную компьютерную копию.По информации CNET, изначально на студии планировали продемонстрировать цифрового льва в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", выход которого из-за пандемии коронавируса несколько раз переносили. Сейчас премьера запланирована на сентябрь 2021 года. Но представители студии не стали ждать релиза в кинотеатрах и разместили обновленную заставку на YouTube-канале MGM. Обновленный логотип почти идентичен оригинальной версии, которую киностудия использовала в течение последних 64 лет. Компьютерный лев звучит так же устрашающе, как и его живой предшественник. Круг, который обрамляет цифрового хищника, по-прежнему состоит из золотой пленки, скрученной в венок — только более яркой. Самое большое изменение — это движущийся слоган на английском языке. Теперь он постепенно уменьшается, а затем возвращается к исходному размеру. Это не первый раз, когда Metro-Goldwyn-Mayer обновляет заставку. Начиная с 1924 года в золотом круге побывали восемь разных львов. Последний "выполнял эту работу" с 1957 года — в общей сложности 64 года, что примерно на 49 лет больше средней продолжительности жизни этих хищников. Однако отснятый материал 1957 года сильно устарел. Поэтому на студии решили его обновить.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс бонд, лев, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) спустя почти 100 лет заменила свой культовый талисман — рычащего живого льва в золотом круге кинопленки на его идентичную компьютерную копию.
По информации CNET, изначально на студии планировали
продемонстрировать цифрового льва в новом фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", выход которого из-за пандемии коронавируса несколько раз переносили.
Сейчас премьера запланирована на сентябрь 2021 года. Но представители студии не стали ждать релиза в кинотеатрах и разместили
обновленную заставку на YouTube-канале MGM.
Обновленный логотип почти идентичен оригинальной версии, которую киностудия использовала в течение последних 64 лет. Компьютерный лев звучит так же устрашающе, как и его живой предшественник. Круг, который обрамляет цифрового хищника, по-прежнему состоит из золотой пленки, скрученной в венок — только более яркой. Самое большое изменение — это движущийся слоган на английском языке. Теперь он постепенно уменьшается, а затем возвращается к исходному размеру.
Это не первый раз, когда Metro-Goldwyn-Mayer обновляет заставку. Начиная с 1924 года в золотом круге побывали восемь разных львов. Последний "выполнял эту работу" с 1957 года — в общей сложности 64 года, что примерно на 49 лет больше средней продолжительности жизни этих хищников.
Однако отснятый материал 1957 года сильно устарел. Поэтому на студии решили его обновить.