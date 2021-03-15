Лавров провел встречу с делегацией "Хезболлах"
13:38 15.03.2021 (обновлено: 13:57 15.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель фракции движения Хизбалла Мухаммед Раад во время встречи в Москве
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с делегацией ливанского движения "Хезболлах", сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отвечая на вопрос по прошедшей в понедельник в Москве встрече, в МИД РФ указали: "Факт встречи подтверждаем".
Каких-либо деталей к сказанному в министерстве не добавили.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел России.
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Последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.
В июле 2019 года США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах". Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана.
"Хезболлах" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ряде стран, в том числе США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Словакии "Хезболлах" считается террористической организацией, в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается.