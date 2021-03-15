https://ria.ru/20210315/lavrov-1601256130.html

Лавров провел встречу с делегацией "Хезболлах"

Лавров провел встречу с делегацией "Хезболлах"

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с делегацией ливанского движения "Хезболлах", сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:38

2021-03-15T13:38

2021-03-15T13:57

сергей лавров

хезболла

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с делегацией ливанского движения "Хезболлах", сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.Отвечая на вопрос по прошедшей в понедельник в Москве встрече, в МИД РФ указали: "Факт встречи подтверждаем".Каких-либо деталей к сказанному в министерстве не добавили.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел России.Последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.В июле 2019 года США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах". Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана."Хезболлах" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ряде стран, в том числе США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Словакии "Хезболлах" считается террористической организацией, в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается.

https://ria.ru/20201128/iran-1586735765.html

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2021

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сергей лавров, хезболла