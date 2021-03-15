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В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины
В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины
Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:49
2021-03-15T18:30
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.В пресс-службе пояснили, что спортсмены под лавину не попали, травму один из них получил во время катания.
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туризм, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)

В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины

17:49 15.03.2021 (обновлено: 18:30 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВид на горы в Кабардино-Балкарии
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.
"В 16.45 мск в понедельник поступило сообщение, что на северном склоне горы Чегет сошла лавина. По предварительной информации трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что спортсмены под лавину не попали, травму один из них получил во время катания.
"Для эвакуации пострадавшего выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - добавили в ведомстве.
 
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