https://ria.ru/20210315/lavina-1601362510.html
В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины
В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины
Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:49
2021-03-15T17:49
2021-03-15T18:30
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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.В пресс-службе пояснили, что спортсмены под лавину не попали, травму один из них получил во время катания.
https://ria.ru/20210310/norilsk-1600553945.html
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