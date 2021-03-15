https://ria.ru/20210315/lavina-1601362510.html

В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины

В Кабардино-Балкарии сноубордисты спровоцировали сход лавины

Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T17:49

2021-03-15T17:49

2021-03-15T18:30

туризм

новости - туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 15 мар – РИА Новости. Три сноубордистов, катавшиеся в запрещенной зоне на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, спровоцировали сход лавины, при этом один из них получил травму ноги, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ.В пресс-службе пояснили, что спортсмены под лавину не попали, травму один из них получил во время катания.

https://ria.ru/20210310/norilsk-1600553945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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