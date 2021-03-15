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Официальный курс евро на вторник снизился на 45 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 45 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки - до 87,3508 рубля, курс доллара - на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:37
2021-03-15T14:37
2021-03-15T14:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки - до 87,3508 рубля, курс доллара - на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 35,33 копейки, составив 79,5853 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика