https://ria.ru/20210315/kurs-1601312808.html

Официальный курс евро на вторник снизился на 45 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 45 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки - до 87,3508 рубля, курс доллара - на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:37

2021-03-15T14:37

2021-03-15T14:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 44,73 копейки - до 87,3508 рубля, курс доллара - на 27,64 копейки, до 73,2317 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 35,33 копейки, составив 79,5853 рубля.

https://ria.ru/20210310/giperinflyatsiya-1600679244.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика