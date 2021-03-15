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Курорты Краснодарского края обновят свой бренд и позиционирование
Курорты Краснодарского края обновят свой бренд и позиционирование
Курорты Краснодарского края обновят свой бренд и позиционирование, новый логотип, ориентировочно, будет представлен уже в мае, сообщил журналистам глава региона РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:35
2021-03-15T13:35
2021-03-15T13:48
туризм
новости - туризм
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости. Курорты Краснодарского края обновят свой бренд и позиционирование, новый логотип, ориентировочно, будет представлен уже в мае, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.Как отметил губернатор, впервые символику курортов Краснодарского края разработали около 20 лет назад, когда регион был прежде всего пляжным и морским курортом, поэтому в визуализацию туристического продукта была заложена именно эта идея."Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма. И визуальная символика курортов должна соответствовать новым реалиям", – сказал Кондратьев.Уточняется, что ребрендинг пройдет в два этапа: на первом будет создана платформа бренда и новый логотип. "Эту работу планируют завершить до начала летнего курортного сезона. Ожидается, что новый логотип представят в мае", - пояснили в администрации региона.На втором этапе будет разработан подробный брендбук курортов Краснодарского края: документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. "Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом", - пояснили в администрации.
https://ria.ru/20210309/zapovednik-1600479479.html
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туризм, новости - туризм, вениамин кондратьев, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 15 мар - РИА Новости.
Курорты Краснодарского края
обновят свой бренд и позиционирование, новый логотип, ориентировочно, будет представлен уже в мае, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев
.
Как отметил губернатор, впервые символику курортов Краснодарского края разработали около 20 лет назад, когда регион был прежде всего пляжным и морским курортом, поэтому в визуализацию туристического продукта была заложена именно эта идея.
"Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма. И визуальная символика курортов должна соответствовать новым реалиям", – сказал Кондратьев.
Уточняется, что ребрендинг пройдет в два этапа: на первом будет создана платформа бренда и новый логотип. "Эту работу планируют завершить до начала летнего курортного сезона. Ожидается, что новый логотип представят в мае", - пояснили в администрации региона.
На втором этапе будет разработан подробный брендбук курортов Краснодарского края: документ, в котором опишут концепцию бренда, его атрибуты, целевую аудиторию, позиционирование. "Эти данные будут использовать для построения коммуникации с потребителями и развития рынка в целом", - пояснили в администрации.