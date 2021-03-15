https://ria.ru/20210315/krym-1601347095.html

В МИД назвали нелегитимными усилия Украины вернуть Крым

В МИД назвали нелегитимными усилия Украины вернуть Крым

Любые попытки Киева вернуть Крым в состав Украины будут восприниматься как агрессия против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-15T16:42

2021-03-15T16:42

2021-03-16T03:49

дмитрий кулеба

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Любые попытки Киева вернуть Крым в состав Украины будут восприниматься как агрессия против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям. Захарова также прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "трех опорах", на которых будет базироваться политика "возвращения" полуострова."Речь идет о новой стратегии "деоккупации", принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь", — сказала она.По ее словам, никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Она также назвала "Крымскую платформу" форумом для обсуждения фантомных болей украинских властей. Представитель МИД также обвинила Киев в нарушениях международного права, которые остаются безнаказанными благодаря западным покровителям украинского руководства."Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины", — подчеркнула она.Захарова призвала Украину и другие государства, которые поддерживают подобного рода инициативы, уважать выбор крымчан и территориальную целостность России.Воссоединение Крыма с РоссиейВ Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав случившееся аннексией.Официальная Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

https://ria.ru/20210312/krym-1601001402.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601096927.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, украина, в мире