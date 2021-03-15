https://ria.ru/20210315/krym-1601347095.html
В МИД назвали нелегитимными усилия Украины вернуть Крым
В МИД назвали нелегитимными усилия Украины вернуть Крым
Любые попытки Киева вернуть Крым в состав Украины будут восприниматься как агрессия против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-15T16:42
2021-03-15T16:42
2021-03-16T03:49
дмитрий кулеба
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Любые попытки Киева вернуть Крым в состав Украины будут восприниматься как агрессия против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям. Захарова также прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "трех опорах", на которых будет базироваться политика "возвращения" полуострова."Речь идет о новой стратегии "деоккупации", принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь", — сказала она.По ее словам, никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Она также назвала "Крымскую платформу" форумом для обсуждения фантомных болей украинских властей. Представитель МИД также обвинила Киев в нарушениях международного права, которые остаются безнаказанными благодаря западным покровителям украинского руководства."Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины", — подчеркнула она.Захарова призвала Украину и другие государства, которые поддерживают подобного рода инициативы, уважать выбор крымчан и территориальную целостность России.Воссоединение Крыма с РоссиейВ Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав случившееся аннексией.Официальная Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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дмитрий кулеба, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, украина, в мире
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Любые попытки Киева
вернуть Крым в состав Украины
будут восприниматься как агрессия против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
.
"Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией не дает покоя украинским деятелям. Захарова также прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "трех опорах", на которых будет базироваться политика "возвращения" полуострова.
"Речь идет о новой стратегии "деоккупации", принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь", — сказала она.
По ее словам, никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Она также назвала "Крымскую платформу" форумом для обсуждения фантомных болей украинских властей.
Представитель МИД также обвинила Киев в нарушениях международного права, которые остаются безнаказанными благодаря западным покровителям украинского руководства.
"Их политика тотальной насильственной украинизации, поощрение неонацизма, нарушение языковых, культурных и образовательных прав нацменьшинств и русскоязычных граждан, борьба с инакомыслием, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства — все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины", — подчеркнула она.
Захарова призвала Украину и другие государства, которые поддерживают подобного рода инициативы, уважать выбор крымчан и территориальную целостность России.
Воссоединение Крыма с Россией
В Крыму в марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.
Украина
, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав случившееся аннексией.
Официальная Москва
отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.