МИД Китая призвал не политизировать сотрудничество с Крымом
11:08 15.03.2021 (обновлено: 13:06 15.03.2021)
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Китай призывает не политизировать исторически сложившиеся деловые отношения китайских компаний с Крымом, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич". По его словам, "Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму", но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений".
"Наша позиция по Крыму последовательная. Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос. Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь на просьбу проккоментировать слова Рабиновича.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.
Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия. В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сич". Президент Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич".
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.