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МИД Китая призвал не политизировать сотрудничество с Крымом
МИД Китая призвал не политизировать сотрудничество с Крымом
Китай призывает не политизировать исторически сложившиеся деловые отношения китайских компаний с Крымом, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:08
2021-03-15T13:06
чжао лицзянь
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
мид кнр
владимир зеленский
запорожье
китай
киев
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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Китай призывает не политизировать исторически сложившиеся деловые отношения китайских компаний с Крымом, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич". По его словам, "Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму", но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений"."Наша позиция по Крыму последовательная. Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос. Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь на просьбу проккоментировать слова Рабиновича.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия. В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сич". Президент Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич"."Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
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чжао лицзянь, оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, мид кнр, владимир зеленский, запорожье, китай, киев, экономика

МИД Китая призвал не политизировать сотрудничество с Крымом

11:08 15.03.2021 (обновлено: 13:06 15.03.2021)
 
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Китай призывает не политизировать исторически сложившиеся деловые отношения китайских компаний с Крымом, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич". По его словам, "Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму", но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений".
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"Наша позиция по Крыму последовательная. Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос. Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь на просьбу проккоментировать слова Рабиновича.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованными.
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Ранее украинские СМИ сообщили, что группа компаний DCH будет развивать "Мотор Сич" совместно с китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings. Также Beijing Xinwei Technology Group сообщила, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH 4 августа 2020 года совместно подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций "Мотор Сич". Украинский суд ранее наложил повторный арест на акции предприятия. В августе 2020 года Антимонопольный комитет Украины отказался рассматривать заявку бизнес-группы DCH на покупку акций "Мотор Сич". Президент Украины поручил премьеру Денису Шмыгалю принять меры по защите экономических интересов страны и оценить влияние на них продажи акций стратегических предприятий, в частности "Мотор Сич".
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.
 
Чжао ЛицзяньОппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныМИД КНРВладимир ЗеленскийЗапорожьеКитайКиевЭкономика
 
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