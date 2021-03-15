https://ria.ru/20210315/krym-1601187985.html

Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T03:34

2021-03-15T03:34

2021-03-15T04:30

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

мотор сич

китай

киев

украина

в мире

вадим рабинович

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"Передумал насчет Крыма": на Украине ужаснулись из-за ответа Китая по "Мотор Сич"

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич".Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что в регион с рабочим визитом прибыла делегация бизнесменов из Китая. По его словам, Крым привлекает инвесторов своим рекреационным потенциалом, кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК. Также он добавил, что в рамках визита китайские предприниматели проведут переговоры с представителями органов власти.По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели "договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение", а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.Ситуация с "Мотор Сич"В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

https://ria.ru/20210312/krym-1600867394.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/krym-1584807894.html

россия

китай

киев

украина

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, мотор сич, китай, киев, украина, в мире, вадим рабинович