Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:34 15.03.2021 (обновлено: 04:30 15.03.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич".
Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что в регион с рабочим визитом прибыла делегация бизнесменов из Китая. По его словам, Крым привлекает инвесторов своим рекреационным потенциалом, кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК. Также он добавил, что в рамках визита китайские предприниматели проведут переговоры с представителями органов власти.
"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич". Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений", — написал Рабинович.
По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели "договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение", а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
Ситуация с "Мотор Сич"
В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.
Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
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