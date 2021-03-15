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Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T03:34
2021-03-15T04:30
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
мотор сич
китай
киев
украина
в мире
вадим рабинович
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"Передумал насчет Крыма": на Украине ужаснулись из-за ответа Китая по "Мотор Сич"
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич".Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что в регион с рабочим визитом прибыла делегация бизнесменов из Китая. По его словам, Крым привлекает инвесторов своим рекреационным потенциалом, кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК. Также он добавил, что в рамках визита китайские предприниматели проведут переговоры с представителями органов власти.По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели "договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение", а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.Ситуация с "Мотор Сич"В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
https://ria.ru/20210312/krym-1600867394.html
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, мотор сич, китай, киев, украина, в мире, вадим рабинович

Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму

03:34 15.03.2021 (обновлено: 04:30 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым и назвал его в Facebook ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич".
Ранее министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко рассказал, что в регион с рабочим визитом прибыла делегация бизнесменов из Китая. По его словам, Крым привлекает инвесторов своим рекреационным потенциалом, кроме того, бизнесменов из КНР интересует крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК. Также он добавил, что в рамках визита китайские предприниматели проведут переговоры с представителями органов власти.

"Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по "Мотор Сич". Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений", — написал Рабинович.

По словам парламентария, в ходе визита китайские предприниматели "договорились о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение", а также выразили готовность к масштабным инвестициям в курортный бизнес региона.
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Ситуация с "Мотор Сич"

В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.
Позднее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
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РоссияОппозиционная платформа - За жизньМотор СичКитайКиевУкраинаВ миреВадим Рабинович
 
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