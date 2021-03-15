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Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T03:06
2021-03-15T03:21
владимир константинов
петр порошенко
владимир зеленский
симферополь
республика крым
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Константинов заявил, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.Кроме того, по его словам, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам"."Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — подчеркнул Константинов.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к введению режимной подачи воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210313/krym-1601112675.html
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владимир константинов, петр порошенко, владимир зеленский, симферополь, республика крым, украина, политика

Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

03:06 15.03.2021 (обновлено: 03:21 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", — сказал РИА Новости Константинов.

Кроме того, по его словам, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".
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"Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — подчеркнул Константинов.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к введению режимной подачи воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Владимир КонстантиновПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСимферопольРеспублика КрымУкраинаПолитика
 
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