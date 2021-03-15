Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:06 15.03.2021 (обновлено: 03:21 15.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.
"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали на Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", — сказал РИА Новости Константинов.
Кроме того, по его словам, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".
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"Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — подчеркнул Константинов.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к введению режимной подачи воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
* Запрещенная в России экстремистская организация.