https://ria.ru/20210315/krym-1601187437.html

Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T03:06

2021-03-15T03:06

2021-03-15T03:21

владимир константинов

петр порошенко

владимир зеленский

симферополь

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Организаторами водной блокады Крыма являются три бывших местных политика, покинувших полуостров после воссоединения с Россией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Константинов заявил, что инициирует обращение в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.Кроме того, по его словам, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам"."Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — подчеркнул Константинов.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Дефицит воды в ряде регионов Крыма привел к введению режимной подачи воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210313/krym-1601112675.html

https://ria.ru/20210309/krym-1600431192.html

симферополь

республика крым

украина

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владимир константинов, петр порошенко, владимир зеленский, симферополь, республика крым, украина, политика