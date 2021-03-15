Весенние дожди не улучшат ситуацию с водой в Крыму, считает синоптик
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Дождевой приток воды в водохранилища Крыма весной составит 25-65%, что не улучшит ситуацию с недостатком воды на полуострове, заявил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Что касается республики Крым, то там дождевой приток воды в водохранилища на реках республики Крым составит лишь 25-65%. То есть он существенно не улучшит положение с недостатком воды, которое есть сейчас", - сказал Борщ.
Он уточнил, что остается надежда на дожди, которые обычно проходят в мае и июне.
По данным Гидрометцентра, в Чернореченское водохранилище приток составит 50-75% нормы, в Белогорское – 30-50%, в Симферопольское – 20-30% нормы, в Партизанское – 20-35% нормы.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит Крыму дополнительно более 2 миллиардов рублей для решения проблемы с водоснабжением полуострова, а Севастополю - более 1 миллиарда рублей.