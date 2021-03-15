https://ria.ru/20210315/kozyr-1601369016.html
Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"
Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"
Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:24
2021-03-15T18:24
2021-03-15T19:02
россия
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588546_0:163:3326:2033_1920x0_80_0_0_cfec62de4681b84e87fee296a1577d4c.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские журналисты из издания Печат.В статье отмечается, что Соединенные Штаты в попытках сохранить военный контроль над всем миром готовы помешать закупкам российских вооружений. "Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении", — объясняют журналисты.Они также подчеркивают, что российские оборонные технологии "остаются недостижимыми для Запада". Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Это не может не беспокоить американских экспертов, уверены сербы.
https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588546_306:0:3017:2033_1920x0_80_0_0_4685e0071b37c468fd0a902ea1ee4879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (город), сша