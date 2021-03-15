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Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"
Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"
Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:24
2021-03-15T19:02
россия
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские журналисты из издания Печат.В статье отмечается, что Соединенные Штаты в попытках сохранить военный контроль над всем миром готовы помешать закупкам российских вооружений. "Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении", — объясняют журналисты.Они также подчеркивают, что российские оборонные технологии "остаются недостижимыми для Запада". Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Это не может не беспокоить американских экспертов, уверены сербы.
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россия, вашингтон (город), сша

Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"

18:24 15.03.2021 (обновлено: 19:02 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские журналисты из издания Печат.
"Россия постепенно развивает механизмы расчетов без "соприкосновений" с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь", — написали они.
В статье отмечается, что Соединенные Штаты в попытках сохранить военный контроль над всем миром готовы помешать закупкам российских вооружений.
"Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении", — объясняют журналисты.
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Они также подчеркивают, что российские оборонные технологии "остаются недостижимыми для Запада". Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Это не может не беспокоить американских экспертов, уверены сербы.
 
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