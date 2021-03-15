https://ria.ru/20210315/kozyr-1601369016.html

Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"

Сербское СМИ рассказало, как Россия отобрала у США "последний козырь"

Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T18:24

2021-03-15T18:24

2021-03-15T19:02

россия

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские журналисты из издания Печат.В статье отмечается, что Соединенные Штаты в попытках сохранить военный контроль над всем миром готовы помешать закупкам российских вооружений. "Если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединенных Штатов как в военном, так и в политическом отношении", — объясняют журналисты.Они также подчеркивают, что российские оборонные технологии "остаются недостижимыми для Запада". Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Это не может не беспокоить американских экспертов, уверены сербы.

https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон (город), сша