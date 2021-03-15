https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601385484.html

На Украине заявили о выявлении нового штамма коронавируса

На Украине заявили о выявлении нового штамма коронавируса

Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что на Украине выявили новый штамм коронавируса, который имеет признаки "британского" и новые, ранее не... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:32

2021-03-15T20:32

2021-03-15T21:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

украина

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КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что на Украине выявили новый штамм коронавируса, который имеет признаки "британского" и новые, ранее не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Среди "неприятных" признаков вируса Рубан отметил агрессивность, быстрое распространение и "молодость".По его словам, так называемый "украинский" штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад, они проинформировали об этом ВОЗ.Позднее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг выявление нового штамма коронавируса COVID-19 на Украине, по его словам, СМИ "напутали"."Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятность "новость" появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - цитирует Рубана Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".

https://ria.ru/20210315/latviya-1601374142.html

https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601361744.html

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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире