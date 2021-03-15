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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601385484.html
На Украине заявили о выявлении нового штамма коронавируса
На Украине заявили о выявлении нового штамма коронавируса
Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что на Украине выявили новый штамм коронавируса, который имеет признаки "британского" и новые, ранее не... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:32
2021-03-15T21:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что на Украине выявили новый штамм коронавируса, который имеет признаки "британского" и новые, ранее не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Среди "неприятных" признаков вируса Рубан отметил агрессивность, быстрое распространение и "молодость".По его словам, так называемый "украинский" штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад, они проинформировали об этом ВОЗ.Позднее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг выявление нового штамма коронавируса COVID-19 на Украине, по его словам, СМИ "напутали"."Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятность "новость" появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - цитирует Рубана Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Украине заявили о выявлении нового штамма коронавируса

20:32 15.03.2021 (обновлено: 21:22 15.03.2021)
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 15 мар - РИА Новости. Глава госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что на Украине выявили новый штамм коронавируса, который имеет признаки "британского" и новые, ранее не зафиксированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: СOVID-19, "британский", "испанский", "южноафриканский" и "бразильский". Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине (в Черновицкой области - ред.) - это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с СOVID-19. Он... имеет признаки "британского" штамма, который является модификацией "южноафриканского" и "бразильского". Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ", - цитирует Рубана издание "Вести".

Среди "неприятных" признаков вируса Рубан отметил агрессивность, быстрое распространение и "молодость".
По его словам, так называемый "украинский" штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад, они проинформировали об этом ВОЗ.
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Позднее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг выявление нового штамма коронавируса COVID-19 на Украине, по его словам, СМИ "напутали".
"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятность "новость" появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали", - цитирует Рубана Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".
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