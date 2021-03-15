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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601216190.html
В России за сутки умерли 404 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 404 пациента с COVID-19
За сутки в России подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 92 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:13
2021-03-15T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 92 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 404 смерти ... За весь период по России умерло 92 494 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умер 51 человек, в Санкт-Петербурге - 45, в Подмосковье - 32.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 404 пациента с COVID-19

11:13 15.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 92 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 404 смерти ... За весь период по России умерло 92 494 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве умер 51 человек, в Санкт-Петербурге - 45, в Подмосковье - 32.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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