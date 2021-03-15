https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601216190.html

В России за сутки умерли 404 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 404 пациента с COVID-19

За сутки в России подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 92 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:13

2021-03-15T11:13

2021-03-15T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 404 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 92 494, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 404 смерти ... За весь период по России умерло 92 494 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умер 51 человек, в Санкт-Петербурге - 45, в Подмосковье - 32.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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