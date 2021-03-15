https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601215859.html

В России число выздоровевших от COVID-19 превысило четыре миллиона

В России число выздоровевших от COVID-19 превысило четыре миллиона

Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 миллиона (4 003 576), за сутки выписаны 8 447 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:12

2021-03-15T11:12

2021-03-15T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 миллиона (4 003 576), за сутки выписаны 8 447 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 447 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 003 576", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1036 человек, в Санкт-Петербурге - 684, в Подмосковье - 450.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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