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В России число выздоровевших от COVID-19 превысило четыре миллиона
В России число выздоровевших от COVID-19 превысило четыре миллиона
Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 миллиона (4 003 576), за сутки выписаны 8 447 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:12
2021-03-15T11:12
2021-03-15T11:12
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здоровье - общество
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санкт-петербург
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в России превысило 4 миллиона (4 003 576), за сутки выписаны 8 447 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 447 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 003 576", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 1036 человек, в Санкт-Петербурге - 684, в Подмосковье - 450.
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РИА Новости
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