https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601188740.html

Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19

Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19

Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T04:16

2021-03-15T04:16

2021-03-15T04:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

билл де блазио

нью-йорк (город)

вьетнам

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мар – РИА Новости. Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых – за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.В воскресенье в Нью-Йорке прошла церемония памяти жертв коронавируса. Примерно год назад в городе от COVID-19 скончался первый пациент.По его словам, от болезни скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых."Так или иначе каждую семью затронуло", - указал мэр."Плечом к плечу, держась друг за друга, мы возродим наш город", - заявил де Блазио.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.

https://ria.ru/20210313/rasizm-1601039158.html

нью-йорк (город)

вьетнам

сша

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коронавирус covid-19, билл де блазио, нью-йорк (город), вьетнам, сша, в мире