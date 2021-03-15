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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/koronavirus-1601188740.html
Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T04:16
2021-03-15T04:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
билл де блазио
нью-йорк (город)
вьетнам
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мар – РИА Новости. Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых – за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.В воскресенье в Нью-Йорке прошла церемония памяти жертв коронавируса. Примерно год назад в городе от COVID-19 скончался первый пациент.По его словам, от болезни скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых."Так или иначе каждую семью затронуло", - указал мэр."Плечом к плечу, держась друг за друга, мы возродим наш город", - заявил де Блазио.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
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коронавирус covid-19, билл де блазио, нью-йорк (город), вьетнам, сша, в мире

Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19

04:16 15.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 15 мар – РИА Новости. Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых – за год от болезни скончались более 30 тысяч ньюйоркцев, заявил мэр города Билл де Блазио.
В воскресенье в Нью-Йорке прошла церемония памяти жертв коронавируса. Примерно год назад в городе от COVID-19 скончался первый пациент.
"Каждое утро первое, что я вижу – список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных. Сегодня это число составляет более 30 тысяч", - сказал де Блазио.
По его словам, от болезни скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых.
"Так или иначе каждую семью затронуло", - указал мэр.
"Плечом к плечу, держась друг за друга, мы возродим наш город", - заявил де Блазио.
Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Билл де БлазиоНью-Йорк (город)ВьетнамСШАВ мире
 
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