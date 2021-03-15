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Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии
Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии
Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырех кораблей вошло в территориальные воды Грузии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:14
2021-03-15T18:14
2021-03-15T18:14
нато
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в мире
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ТБИЛИСИ, 15 мар - РИА Новости. Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырех кораблей вошло в территориальные воды Грузии, сообщает МВД республики."Береговая охрана пограничной полиции министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия", - сказано в заявлении министерства.Целью визита является повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами Грузии и странами-членами и странами-партнерами Альянса, добавляется в сообщении.МВД отмечает, что визит постоянного военно-морского подразделения НАТО в Грузию на фоне пандемии коронавируса является еще одним доказательством поддержки страны."Важно, что визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море. Визит подразделения в Грузию проходит в полном соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний", - отмечает ведомство.Уточняется, что корабли НАТО пробудут в водах Грузии до 18 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/nato-1600660147.html
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нато, грузия, в мире