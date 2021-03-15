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Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии
Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии
Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырех кораблей вошло в территориальные воды Грузии, сообщает МВД республики. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T18:14
2021-03-15T18:14
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ТБИЛИСИ, 15 мар - РИА Новости. Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырех кораблей вошло в территориальные воды Грузии, сообщает МВД республики."Береговая охрана пограничной полиции министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия", - сказано в заявлении министерства.Целью визита является повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами Грузии и странами-членами и странами-партнерами Альянса, добавляется в сообщении.МВД отмечает, что визит постоянного военно-морского подразделения НАТО в Грузию на фоне пандемии коронавируса является еще одним доказательством поддержки страны."Важно, что визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море. Визит подразделения в Грузию проходит в полном соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний", - отмечает ведомство.Уточняется, что корабли НАТО пробудут в водах Грузии до 18 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/nato-1600660147.html
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нато, грузия, в мире

Четыре корабля НАТО вошли в воды Грузии

18:14 15.03.2021
 
© Фото : U.S. Navy / Kallysta CastilloИспанский фрегат "Кристобаль Колон"
Испанский фрегат Кристобаль Колон - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : U.S. Navy / Kallysta Castillo
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ТБИЛИСИ, 15 мар - РИА Новости. Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырех кораблей вошло в территориальные воды Грузии, сообщает МВД республики.
"Береговая охрана пограничной полиции министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария). Отряд возглавляет контр-адмирал Мануэль Агирре Альдерегия", - сказано в заявлении министерства.
Целью визита является повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами Грузии и странами-членами и странами-партнерами Альянса, добавляется в сообщении.
МВД отмечает, что визит постоянного военно-морского подразделения НАТО в Грузию на фоне пандемии коронавируса является еще одним доказательством поддержки страны.
"Важно, что визиты военно-морских подразделений НАТО в черноморские порты Грузии носят регулярный характер, что является одним из ощутимых результатов сотрудничества между НАТО и Грузией в укреплении безопасности на Черном море. Визит подразделения в Грузию проходит в полном соответствии с рекомендациями Национального центра по контролю заболеваний", - отмечает ведомство.
Уточняется, что корабли НАТО пробудут в водах Грузии до 18 марта.
Флагманский турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Pasa в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 18:15Сказано в эфире
"Игра на нервах". Военный эксперт о заходе кораблей НАТО в порт Одессы
 
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