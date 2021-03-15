https://ria.ru/20210315/kontrrazvedka-1601337414.html

АдГ обвинила контрразведку в плохих результатах на выборах

АдГ обвинила контрразведку в плохих результатах на выборах

Правые в ФРГ объяснили незначительный успех на выборах 14 марта локдауном и преследованием со стороны контрразведки, об этом на брифинге в Берлине заявил... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:09

2021-03-15T16:09

2021-03-15T16:09

альтернатива для германии (партия)

баден-вюртемберг

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Правые в ФРГ объяснили незначительный успех на выборах 14 марта локдауном и преследованием со стороны контрразведки, об этом на брифинге в Берлине заявил со-председатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.По данным exit poll, в Баден-Вюртемберге по итогам выборов 14 марта на первое место выходят "Зеленые" с 32,6% голосов. На втором месте - Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,1%. Затем следует социал-демократы (СДПГ) - 11%, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) - 10,5%, правая "Альтернатива для Германии - 9,7%. В Рейнланд-Пфальце предварительно лидируют социал-демократы из СДПГ - 35,7%, далее следуют ХДС - 27,7%, "Зеленые" - 9,3%, правая "Альтернатива для Германии" - 8,3%, либералы из СвДП - 5,5%, "Свободные избиратели" - 5,4%.По словам Мойтена, в течение многих месяцев в Германии муссировались слухи, подогреваемые спецслужбами, о подозрении членов "Альтернативы для Германии" в экстремизме. За 11 дней до выборов, 3 марта немецкие СМИ распространили информацию о том, что партия причислена ведомством по защите конституции к "подозреваемым в правом экстремизме", за ней может быть установлено частичное наблюдение.По итогам выборов в ландтаг в 2016 году, в Баден-Вюртемберге "Зеленые" получили 30,3%, ХДС - 27%, "Альтернатива для Германии" - 15,1%, СДПГ - 12,7%, либералы из СвДП - 8,3% голосов. В Рейнланд-Пфальце в 2016 году СДПГ получила 36,2%, ХДС - 31,8%, "Альтернатива для Германии" - 12,6%, либералы из СвДП - 6,2%, "Зеленые" - 5,3% голосов.

https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html

https://ria.ru/20210314/vybory-1601178852.html

баден-вюртемберг

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альтернатива для германии (партия), баден-вюртемберг, германия, берлин (город), в мире