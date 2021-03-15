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АдГ обвинила контрразведку в плохих результатах на выборах
АдГ обвинила контрразведку в плохих результатах на выборах
Правые в ФРГ объяснили незначительный успех на выборах 14 марта локдауном и преследованием со стороны контрразведки, об этом на брифинге в Берлине заявил... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:09
2021-03-15T16:09
альтернатива для германии (партия)
баден-вюртемберг
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Правые в ФРГ объяснили незначительный успех на выборах 14 марта локдауном и преследованием со стороны контрразведки, об этом на брифинге в Берлине заявил со-председатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.По данным exit poll, в Баден-Вюртемберге по итогам выборов 14 марта на первое место выходят "Зеленые" с 32,6% голосов. На втором месте - Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,1%. Затем следует социал-демократы (СДПГ) - 11%, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) - 10,5%, правая "Альтернатива для Германии - 9,7%. В Рейнланд-Пфальце предварительно лидируют социал-демократы из СДПГ - 35,7%, далее следуют ХДС - 27,7%, "Зеленые" - 9,3%, правая "Альтернатива для Германии" - 8,3%, либералы из СвДП - 5,5%, "Свободные избиратели" - 5,4%.По словам Мойтена, в течение многих месяцев в Германии муссировались слухи, подогреваемые спецслужбами, о подозрении членов "Альтернативы для Германии" в экстремизме. За 11 дней до выборов, 3 марта немецкие СМИ распространили информацию о том, что партия причислена ведомством по защите конституции к "подозреваемым в правом экстремизме", за ней может быть установлено частичное наблюдение.По итогам выборов в ландтаг в 2016 году, в Баден-Вюртемберге "Зеленые" получили 30,3%, ХДС - 27%, "Альтернатива для Германии" - 15,1%, СДПГ - 12,7%, либералы из СвДП - 8,3% голосов. В Рейнланд-Пфальце в 2016 году СДПГ получила 36,2%, ХДС - 31,8%, "Альтернатива для Германии" - 12,6%, либералы из СвДП - 6,2%, "Зеленые" - 5,3% голосов.
https://ria.ru/20210306/germaniya-1600122458.html
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альтернатива для германии (партия), баден-вюртемберг, германия, берлин (город), в мире

АдГ обвинила контрразведку в плохих результатах на выборах

16:09 15.03.2021
 
© REUTERS / Wolfgang RattayЛидер партии "Союз 90/Зеленые" Винфрид Кречман уходит с избирательного участка в Баден-Вюртемберге. 14 марта 2021
Лидер партии Союз 90/Зеленые Винфрид Кречман уходит с избирательного участка в Баден-Вюртемберге. 14 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Правые в ФРГ объяснили незначительный успех на выборах 14 марта локдауном и преследованием со стороны контрразведки, об этом на брифинге в Берлине заявил со-председатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.
По данным exit poll, в Баден-Вюртемберге по итогам выборов 14 марта на первое место выходят "Зеленые" с 32,6% голосов. На втором месте - Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,1%. Затем следует социал-демократы (СДПГ) - 11%, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) - 10,5%, правая "Альтернатива для Германии - 9,7%. В Рейнланд-Пфальце предварительно лидируют социал-демократы из СДПГ - 35,7%, далее следуют ХДС - 27,7%, "Зеленые" - 9,3%, правая "Альтернатива для Германии" - 8,3%, либералы из СвДП - 5,5%, "Свободные избиратели" - 5,4%.
Делегат на съезде партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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"Во-первых, мы, как партия, очень зависим от прямого контакта с гражданами, мы обычно проводим много крупных мероприятий, которые посещаются лучше, чем у других партий в предвыборную кампанию. Не из-за коронавируса, а из-за локдауна это было невозможно... Второй аспект, который отразился фатально на предвыборной кампании, это глубоко несерьезная, так сказать, работа федерального ведомства по защите конституции", - заявил он.

По словам Мойтена, в течение многих месяцев в Германии муссировались слухи, подогреваемые спецслужбами, о подозрении членов "Альтернативы для Германии" в экстремизме. За 11 дней до выборов, 3 марта немецкие СМИ распространили информацию о том, что партия причислена ведомством по защите конституции к "подозреваемым в правом экстремизме", за ней может быть установлено частичное наблюдение.
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14 марта, 22:17
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"Это даже потеснило тему коронавируса в новостях. Два дня спустя это все было опровергнуто... Однако избиратели помнят, что мы находимся под наблюдением, многие верят в это, это нам крайне вредит", - сказал Мойтген, добавив, что "в этом заключался весь смысл этой акции".

По итогам выборов в ландтаг в 2016 году, в Баден-Вюртемберге "Зеленые" получили 30,3%, ХДС - 27%, "Альтернатива для Германии" - 15,1%, СДПГ - 12,7%, либералы из СвДП - 8,3% голосов. В Рейнланд-Пфальце в 2016 году СДПГ получила 36,2%, ХДС - 31,8%, "Альтернатива для Германии" - 12,6%, либералы из СвДП - 6,2%, "Зеленые" - 5,3% голосов.
 
Альтернатива для Германии (партия)Баден-ВюртембергГерманияБерлин (город)В мире
 
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