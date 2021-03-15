https://ria.ru/20210315/komarovskiy-1601392461.html

Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ

Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как он лечится от вирусных инфекций, и объяснил, чего не стоит делать при заболевании. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T21:50

2021-03-15T21:50

2021-03-15T21:58

евгений комаровский

здоровье

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как он лечится от вирусных инфекций, и объяснил, чего не стоит делать при заболевании. Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства, в эффективность которых он не верит. Вместо этого Комаровский предложил свой вариант лечения. "Много, много пить, вот это через не хочу. Литрами. Чай, компот, проще всего — чай, много чая. <…> Одеваемся тепло, в комнате максимально прохладно. Прохладно — это идеально где-то около 20 градусов для меня, вот это комфортная температура", — объяснил он. Также Комаровский добавил, что следует промывать нос солевыми растворами для орошения под давлением. По его словам, это средство намного лучше справляется, чем сосудосуживающие капли.

https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, здоровье