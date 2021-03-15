https://ria.ru/20210315/komarovskiy-1601392461.html
Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как он лечится от вирусных инфекций, и объяснил, чего не стоит делать при заболевании. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:50
2021-03-15T21:50
2021-03-15T21:58
евгений комаровский
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_8c7f17f6210b07da80cad19fcd14d46e.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как он лечится от вирусных инфекций, и объяснил, чего не стоит делать при заболевании. Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства, в эффективность которых он не верит. Вместо этого Комаровский предложил свой вариант лечения. "Много, много пить, вот это через не хочу. Литрами. Чай, компот, проще всего — чай, много чая. <…> Одеваемся тепло, в комнате максимально прохладно. Прохладно — это идеально где-то около 20 градусов для меня, вот это комфортная температура", — объяснил он. Также Комаровский добавил, что следует промывать нос солевыми растворами для орошения под давлением. По его словам, это средство намного лучше справляется, чем сосудосуживающие капли.
https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_61152cb614f354d4deaf90843017d7be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений комаровский, здоровье
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Евгений Комаровский
рассказал на YouTube-канале
, как он лечится от вирусных инфекций, и объяснил, чего не стоит делать при заболевании.
Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства, в эффективность которых он не верит. Вместо этого Комаровский предложил свой вариант лечения.
"Много, много пить, вот это через не хочу. Литрами. Чай, компот, проще всего — чай, много чая. <…> Одеваемся тепло, в комнате максимально прохладно. Прохладно — это идеально где-то около 20 градусов для меня, вот это комфортная температура", — объяснил он.
Также Комаровский добавил, что следует промывать нос солевыми растворами для орошения под давлением. По его словам, это средство намного лучше справляется, чем сосудосуживающие капли.