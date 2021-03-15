https://ria.ru/20210315/kitay-1601221256.html

Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды

Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды

Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:48

2021-03-15T11:48

2021-03-15T11:48

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601221480_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_cf59a31762e5e6e6152df381ec69ee1b.jpg

МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования "Яогань-31".Запуск, ставший для серии ракет-носителей "Чанчжэн" (“Великий поход”） 363-м по счёту, был произведён при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", которая успешно вывела спутники на заданную орбиту.Спутники будут использоваться для исследования электромагнитной среды и испытаний соответствующих технологий.

https://ria.ru/20210315/sotrudnichestvo-1601209120.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай