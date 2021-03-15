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Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды
Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды
Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:48
2021-03-15T11:48
2021-03-15T11:48
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МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования "Яогань-31".Запуск, ставший для серии ракет-носителей "Чанчжэн" (“Великий поход”） 363-м по счёту, был произведён при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", которая успешно вывела спутники на заданную орбиту.Спутники будут использоваться для исследования электромагнитной среды и испытаний соответствующих технологий.
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китай