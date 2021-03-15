Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210315/kitay-1601221256.html
Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды
Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды
Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:48
2021-03-15T11:48
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601221480_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_cf59a31762e5e6e6152df381ec69ee1b.jpg
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования "Яогань-31".Запуск, ставший для серии ракет-носителей "Чанчжэн" (“Великий поход”） 363-м по счёту, был произведён при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", которая успешно вывела спутники на заданную орбиту.Спутники будут использоваться для исследования электромагнитной среды и испытаний соответствующих технологий.
https://ria.ru/20210315/sotrudnichestvo-1601209120.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601221480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9380c31464fe3e77ae0a359a0d7d0e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай

Китай запустил новые спутники для исследования электромагнитной среды

11:48 15.03.2021
 
© AFP 2021 / STRЗапуск 3-й группы спутников дистанционного зондирования "Яогань-31" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С" с космодрома Цзюцюань, Китай
Запуск 3-й группы спутников дистанционного зондирования Яогань-31 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-4С с космодрома Цзюцюань, Китай - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в субботу со стартовой площадки космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустил в космос 4-ю группу китайских спутников дистанционного зондирования "Яогань-31".
Глава представительства Российско-Китайского парка инноваций Шелковый путь г-жа Хань Чжун и генеральный директор НИИ Полюс Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 11:04Россия-Китай: Главное
НИИ "Полюс" будет сотрудничать с российско-китайским парком инноваций
Запуск, ставший для серии ракет-носителей "Чанчжэн" (“Великий поход”） 363-м по счёту, был произведён при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4С", которая успешно вывела спутники на заданную орбиту.
Спутники будут использоваться для исследования электромагнитной среды и испытаний соответствующих технологий.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния