https://ria.ru/20210315/kislovodsk-1600789577.html

Санатории, парки и термы Кисловодска: совмещаем приятное с полезным

Санатории, парки и термы Кисловодска: совмещаем приятное с полезным

Курорты Кавказских минеральных вод переживают ренессанс. До революции в этот регион "на воды" ездил высший свет Петербурга и Москвы. Сейчас здесь вновь очень... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:00

2021-03-15T09:07

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Лариса Худикова. Курорты Кавказских минеральных вод переживают ренессанс. До революции в этот регион "на воды" ездил высший свет Петербурга и Москвы. Сейчас здесь вновь очень много отдыхающих, даже не в сезон — зимой и ранней весной, когда погода еще переменчива. И дело не только в полузакрытых границах. Просто тут можно и полную диспансеризацию пройти, и подлечиться, и на интересные экскурсии съездить. О том, как совместить приятное с полезным во время отдыха в Кисловодске, — в материале РИА Новости.Санатории: проверят с ног до головы В пандемию забота о здоровье стала для многих гораздо большим приоритетом, чем в докоронавирусные времена. А в санаториях Кавминвод еще с советских времен сохранилась сильная медицинская база, которая, конечно, постоянно совершенствуется. Врачи не забывают предупреждать, что и минеральную воду надо пить не злоупотребляя, и только ту, которую рекомендовали. И различные процедуры проходить правильно, поскольку термы с минеральной водой, нарзанные и другие ванны — это не спа, а по сути лекарство.Зато если следовать рекомендациям медиков, через две недели (а лучше брать путевку на 21 день) уезжаете домой обновленным. И этого заряда здоровья хватит как минимум на год. Из-за пандемии изменились требования к справкам, которые нужны для заселения. Эту информацию лучше уточнять до приезда в конкретный санаторий.Строгого масочного режима нет — достаточно соблюдать дистанцию. Но в особенно многолюдных местах средства индивидуальной защиты все-таки требуют надевать. Во многих санаториях — обязательная ежедневная термометрия: для этого достаточно после завтрака заглянуть на минуту к дежурной медсестре."Шашлычок под коньячок" и посиделки у бабушек-казачекЕсли вам не прописали строгую диету, в Кисловодске много мест, где можно порадовать себя вкуснейшей кавказской кухней: такой шашлык в крупных городах вряд ли найдешь.Есть и необычные "этногастрономические" маршруты. Среди разнообразных предложений экскурсионных бюро — например, поездка в станицу Боргустанская, где до сих пор компактно живут казаки. А несколько лет назад предприимчивые местные жители создали уникальный туристско-экскурсионный этнографический центр.На "Казачьем подворье" бабушки в национальных костюмах встречают гостей песнями, рюмочкой, хлебом с салом и соленым огурчиком, рассказывают о быте предков.Затем путешественников ведут в старинный дом, угощают разносолами и настойками собственного приготовления, поют зажигательные казачьи песни и устраивают веселый обряд сватовства. Причем "жениха" и "невесту" выбирают из гостей и переодевают в национальные костюмы.Это веселое и хлебосольное мини-путешествие, рассчитанное на несколько часов, настолько заряжает энергией, что побывавшие там однажды стремятся попасть к гостеприимным бабушкам-казачкам вновь.Уникальные мини-театры и музеиВ Кисловодске немало зданий, в которых жили или останавливались известные личности.В доме, который теперь называется "Дача Шаляпина" (это литературно-музыкальный музей), гремел бас великого певца. А в Курзале (тут теперь филармония) дал последний концерт перед отъездом из России Рахманинов.В Кисловодске бывали и некоторые члены императорской семьи, и балерина Матильда Кшесинская. В прошлом году на улице Герцена появилась скульптура молодой женщины. Местные жители считают, что это сама танцовщица через столетие вернулась в город.Об исторических зданиях и трагических судьбах тех, кому пришлось покинуть родину после революции, лучше всего расскажут в театре-музее "Благодать".Это в доме учителя Агафонова. Тридцать лет назад его отреставрировали благодаря уникальной женщине — Валентине Имтосими и ее единомышленникам.Тут, в дореволюционных интерьерах, вы узнаете о великих людях, жизни которых были связаны с Кисловодском, увидите документальный фильм об истории города и мини-спектакль домашнего театра. В его репертуаре и серьезные литературно-музыкальные постановки, и водевили.Затем — ужин с театрализованной подачей блюд и песнями в исполнении артистов. Как подчеркивает основательница "Благодати", это не ресторан. Гостей приглашают за стол, как было заведено до революции в доме учителя Агафонова.В горы, на лыжи!Города Кавминвод хороши еще и тем, что можно совместить отдых в санаториях с относительно недолгой поездкой на Эльбрус, потрясающей красоты Чегемские водопады, в Архыз или Домбай. Зачастую отдыхающие выбирают однодневные групповые экскурсионные туры: ранним утром — отъезд, вечером — возвращение (дорога в одну сторону занимает три-четыре часа).Правда, за световой день на Эльбрусе или в Домбае вы успеете лишь подняться на канатке на несколько уровней, полюбоваться великолепными видами гор-снежников, посидеть в кафе, где подают местные блюда, — и уже пора возвращаться.На Эльбрусе и в Домбае есть гостиницы разных ценовых категорий, а также прокат инвентаря и инструкторы, которые помогут встать на лыжи новичкам.Кисловодский парк: дышите глубжеВоздух на курортах Кавказских минеральных вод — еще одно несомненное преимущество. Это ощущается, как только выходишь из самолета: его можно просто "пить". Ну, а в уникальном парке Кисловодска он настолько опьяняет, что у привыкших к загазованности мегаполисов поначалу даже кружится голова.Отдохнуть "на водах", продышаться хотя бы две недели, прочистить легкие и полюбоваться великолепными видами — еще один из вариантов совместить приятное с полезным.Тем же, у кого хватит сил взобраться на вершину горы — на "Олимпийский", где расположена спортивная база, в хорошую погоду откроется двуглавый Эльбрус. Приятный бонус! И это зрелище, стоящее того, чтобы преодолеть крутые виражи и подъемы пути, в середине которого смотрит на царь-гору Михаил Лермонтов.

кавказ

минеральные воды

ставропольский край

архыз

эльбрус

домбай

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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