В Литве объяснили, почему Киркорова не уведомили о запрете на въезд
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Миграционная служба Литвы заявила, что не уведомила Филиппа Киркорова о том, что ему запрещен въезд в страну, потому что не смогла узнать, где он живет, следует из ответа ведомства на запрос представителя артиста Александра Добровинского.
"Иностранец не был уведомлен об этом решении… так как миграционная служба не имеет его домашнего адреса", - говорится в ответе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Добровинский добавил, что о причинах отказа во въезде в Литву в документе не сказано ни слова.
"Очевидно, песня "Зайка моя" может подорвать устои Вильнюса, а "Жестокая любовь" - развалить армию Прибалтики", - заметил юрист.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
Как заявляла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.
В феврале Вильнюсский окружной административный суд не стал рассматривать жалобу на решение о запрете Киркорову на въезд в Литву.