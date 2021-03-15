https://ria.ru/20210315/kirkorov-1601344451.html

В Литве объяснили, почему Киркорова не уведомили о запрете на въезд

В Литве объяснили, почему Киркорова не уведомили о запрете на въезд

Миграционная служба Литвы заявила, что не уведомила Филиппа Киркорова о том, что ему запрещен въезд в страну, потому что не смогла узнать, где он живет, следует РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:32

2021-03-15T16:32

2021-03-15T16:32

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мария захарова

александр добровинский

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Миграционная служба Литвы заявила, что не уведомила Филиппа Киркорова о том, что ему запрещен въезд в страну, потому что не смогла узнать, где он живет, следует из ответа ведомства на запрос представителя артиста Александра Добровинского.Добровинский добавил, что о причинах отказа во въезде в Литву в документе не сказано ни слова.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Как заявляла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.В феврале Вильнюсский окружной административный суд не стал рассматривать жалобу на решение о запрете Киркорову на въезд в Литву.

https://ria.ru/20210218/kirkorov-1598021963.html

https://ria.ru/20210128/kirkorov-1594977814.html

россия

москва

вильнюс

литва

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россия, мария захарова, александр добровинский, филипп киркоров, москва, вильнюс, литва, в мире