Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca
23:02 15.03.2021 (обновлено: 01:15 16.03.2021)
АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщило министерство здравоохранения.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Болгария, а также Норвегия и Исландия, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.
"В ожидании заключения комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину AstraZeneca в странах ЕС, сегодня было принято решение временно отложить применение вакцины AstraZeneca для вакцинация до четверга, 18 марта", - сообщил минздрав.
Плановые прививки вакцинами Moderna и Pfizer / BioNTech будут проходить в обычном режиме, сообщило министерство.