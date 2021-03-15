https://ria.ru/20210315/kipr-1601397562.html

Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca

Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca

Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-15T23:02

2021-03-15T23:02

2021-03-16T01:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщило министерство здравоохранения.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Болгария, а также Норвегия и Исландия, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.Плановые прививки вакцинами Moderna и Pfizer / BioNTech будут проходить в обычном режиме, сообщило министерство.

https://ria.ru/20210315/reaktsii-1601395683.html

кипр

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коронавирус covid-19, astrazeneca , кипр, в мире