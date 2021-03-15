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Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca
Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca
Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-15T23:02
2021-03-16T01:15
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коронавирус covid-19
astrazeneca
кипр
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АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщило министерство здравоохранения.На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Болгария, а также Норвегия и Исландия, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.Плановые прививки вакцинами Moderna и Pfizer / BioNTech будут проходить в обычном режиме, сообщило министерство.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , кипр, в мире

Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca

23:02 15.03.2021 (обновлено: 01:15 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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АФИНЫ, 15 мар - РИА Новости. Кипр приостановил применение вакцины AstraZeneca от коронавируса до 18 марта, сообщило министерство здравоохранения.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. ВОЗ рекомендовала странам продолжить применение вакцины.
Ряд стран ЕС, в том числе Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Болгария, а также Норвегия и Исландия, приостановили использование этой вакцины, которая была разрешена EMA к применению в Евросоюзе. В понедельник, в частности, применение препарата приостановили Италия, Франция, Германия и Испания.

"В ожидании заключения комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства лекарственных средств, который расследует ряд случаев образования тромбов у людей, получивших вакцину AstraZeneca в странах ЕС, сегодня было принято решение временно отложить применение вакцины AstraZeneca для вакцинация до четверга, 18 марта", - сообщил минздрав.

Плановые прививки вакцинами Moderna и Pfizer / BioNTech будут проходить в обычном режиме, сообщило министерство.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 22:34Распространение коронавируса
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