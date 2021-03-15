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Делегация "Хезболлы" прибыла в Россию на переговоры
Делегация "Хезболлы" прибыла в Россию на переговоры
Делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:04
2021-03-15T12:08
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
хезболла
ливан
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел России, передает корреспондент РИА Новости.Последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.В июле 2019 года США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах". Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана."Хезболлах" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ряде стран, в том числе США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Словакии "Хезболлах" считается террористической организацией, в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается.
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581113290.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хезболла, ливан

Делегация "Хезболлы" прибыла в Россию на переговоры

12:04 15.03.2021 (обновлено: 12:08 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел России, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.
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США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
В июле 2019 года США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах". Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана.
"Хезболлах" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ряде стран, в том числе США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Словакии "Хезболлах" считается террористической организацией, в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ХезболлаЛиван
 
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