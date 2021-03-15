Делегация "Хезболлы" прибыла в Россию на переговоры
12:04 15.03.2021 (обновлено: 12:08 15.03.2021)
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел России, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.
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В июле 2019 года США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах". Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана.
"Хезболлах" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ряде стран, в том числе США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Словакии "Хезболлах" считается террористической организацией, в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается.
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