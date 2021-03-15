https://ria.ru/20210315/khezbolla-1601224730.html

Делегация "Хезболлы" прибыла в Россию на переговоры

Делегация "Хезболлы" прибыла в Россию на переговоры

Делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:04

2021-03-15T12:04

2021-03-15T12:08

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

хезболла

ливан

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Делегация ливанского движения "Хезболлах" во главе с лидером парламентской фракции Мухаммадом Раадом прибыла на переговоры в министерство иностранных дел России, передает корреспондент РИА Новости.Последний раз Раад посещал Россию в 2011 году.В июле 2019 года США внесли в санкционные списки одного высокопоставленного представителя движения "Хезболлах", а также двух ливанских политиков, которых поддерживает движение. В список попали представитель службы безопасности движения Сафа Вафик, член ливанского парламента Мухаммад Раад, избранный при поддержке движения, а также политик Амин Шерри, который ранее тоже был парламентарием от "Хезболлах". Депутат от партии "Хезболлах", против сторонников которых были введены санкции, назвал решение США унизительными для Ливана."Хезболлах" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия. В ряде стран, в том числе США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Словакии "Хезболлах" считается террористической организацией, в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России "Хезболлах" террористической организацией не считается.

https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581113290.html

https://ria.ru/20200810/1575606418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хезболла, ливан