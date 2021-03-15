https://ria.ru/20210315/keshbek-1601228261.html

Третий этап программы туристического кешбэка стартует в марте

Третий этап программы туристического кешбэка стартует в марте

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка, который... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:38

2021-03-15T12:38

2021-03-15T12:38

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михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей на новый, третий этап программы туристического кешбэка, который стартует уже в этом месяце, сообщила пресс-служба кабинета министров."Правительство возобновляет программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Ее новый, уже третий по счету, этап стартует в марте 2021 года. Распоряжение о выделении на эти цели двух миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.Сообщается, что точные даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком и сроки самих поездок будут позднее объявлены Ростуризмом, при этом условия самой программы останутся прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составляет 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. По данным правительства, всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.Запуск нового этапа программы Мишустин анонсировал на заседании правительства 11 марта.

https://ria.ru/20210311/keshbek-1600746364.html

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кешбэк, туризм, туристы, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)