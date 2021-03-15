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РБК: в России хотят ввести кешбэк для инвесторов
РБК: в России хотят ввести кешбэк для инвесторов
Правительство планирует внести изменения в режим защиты капиталовложений для привлечения инвесторов, сообщило РБК. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:34
2021-03-15T09:34
2021-03-15T13:11
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство планирует внести изменения в режим защиты капиталовложений для привлечения инвесторов, сообщило РБК.По данным издания, сейчас разрабатываются четыре проекта в рамках программы "Новый инвестиционный цикл". Речь идет о внесении регуляторных изменений в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), обновлении правил промышленного строительства, создании условий для инвестиционных проектов в регионах, а также доступных финансах для инвестпроектов.Отмечается, что предложенные изменения будут нацелены на средний и крупный бизнес.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Правительство планирует внести изменения в режим защиты капиталовложений для привлечения инвесторов, сообщило РБК
.
По данным издания, сейчас разрабатываются четыре проекта в рамках программы "Новый инвестиционный цикл".
Речь идет о внесении регуляторных изменений в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), обновлении правил промышленного строительства, создании условий для инвестиционных проектов в регионах, а также доступных финансах для инвестпроектов.
"В законодательство о СЗПК внесут изменения, в частности, будут расширять состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк", — пояснил источник.
Отмечается, что предложенные изменения будут нацелены на средний и крупный бизнес.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.