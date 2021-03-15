https://ria.ru/20210315/keshbek-1601201768.html

РБК: в России хотят ввести кешбэк для инвесторов

РБК: в России хотят ввести кешбэк для инвесторов

Правительство планирует внести изменения в режим защиты капиталовложений для привлечения инвесторов, сообщило РБК. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:34

2021-03-15T09:34

2021-03-15T13:11

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/97/1559549747_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_780a379b96957fa6572fa3d2c01b9e6e.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство планирует внести изменения в режим защиты капиталовложений для привлечения инвесторов, сообщило РБК.По данным издания, сейчас разрабатываются четыре проекта в рамках программы "Новый инвестиционный цикл". Речь идет о внесении регуляторных изменений в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), обновлении правил промышленного строительства, создании условий для инвестиционных проектов в регионах, а также доступных финансах для инвестпроектов.Отмечается, что предложенные изменения будут нацелены на средний и крупный бизнес.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении запустить новый инвестиционный цикл, чтобы увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.

https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600548810.html

https://ria.ru/20210222/investory-1598610324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика