https://ria.ru/20210315/kapitoliy-1601390720.html
Участников штурма Капитолия обвинили в нападении на полицейских
Участников штурма Капитолия обвинили в нападении на полицейских
Власти США предъявили двум участникам штурма Капитолия обвинение в нападении на полицейского, который позднее скончался, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:22
2021-03-15T21:22
2021-03-15T21:22
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Власти США предъявили двум участникам штурма Капитолия обвинение в нападении на полицейского, который позднее скончался, пишет газета Washington Post.Как сообщается, 32-летний Джулиан Эли Хатер и 39-летний Джордж Пьер Таниос были арестованы в воскресенье. Их личности удалось установить благодаря добровольным информантам, которые связались с ФБР после публикации материалов видеонаблюдения, связанных с инцидентом.Ранее СМИ сообщали, что протестующий распылил в направлении Сикника некое вещество. По данным обвинения, речь идет о спрее для отпугивания медведей. На видео запечатлен момент, когда Хатер предположительно просит Таниоса передать ему такой баллончик.Хатер и Таниос обвиняются по девяти пунктам, в том числе в нападении на Сикника и двух других правоохранителей с применением оружия летального действия. Им грозит до 20 лет тюремного заключения. В то же время причина смерти Сикника пока официально не установлена и не может рассматриваться как убийство.Сотрудник полиции Брайан Сикник умер после захвата Капитолия 6 января. Прощание с ним прошло в начале февраля в ротонде Капитолия - это одна из наибольших почестей, которые может оказать государство гражданину США. Церемонию посетил президент Джо Байден.
https://ria.ru/20210227/ssha-1599146967.html
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фбр, капитолий, джо байден, сша, в мире