https://ria.ru/20210315/kaliningrad-1601307202.html

В Калининградской области смягчили ограничения из-за COVID-19

В Калининградской области смягчили ограничения из-за COVID-19

Ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, а также на проведение банкетов и корпоративов снимают в Калининградской области с 16 марта, сообщили журналистам РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:27

2021-03-15T14:27

2021-03-15T14:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, а также на проведение банкетов и корпоративов снимают в Калининградской области с 16 марта, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.Согласно постановлению областного правительства, до 15 марта для общепита действовал запрет на проведение банкетов и корпоративов, кафе и ресторанам разрешено было работать с шести утра до полуночи.По информации регионального оперштаба, на 15 марта на COVID-19 обследовано 580,1 тысячи человек, из них выявлено 29 367 случаев заражения (73 за сутки), 26 918 человек выздоровели, умерли 330, остаются под медицинским наблюдением 3 тысячи человек.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область