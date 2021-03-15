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В Калининградской области смягчили ограничения из-за COVID-19
В Калининградской области смягчили ограничения из-за COVID-19
Ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, а также на проведение банкетов и корпоративов снимают в Калининградской области с 16 марта, сообщили журналистам РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:27
2021-03-15T14:27
2021-03-15T14:33
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КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости. Ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, а также на проведение банкетов и корпоративов снимают в Калининградской области с 16 марта, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.Согласно постановлению областного правительства, до 15 марта для общепита действовал запрет на проведение банкетов и корпоративов, кафе и ресторанам разрешено было работать с шести утра до полуночи.По информации регионального оперштаба, на 15 марта на COVID-19 обследовано 580,1 тысячи человек, из них выявлено 29 367 случаев заражения (73 за сутки), 26 918 человек выздоровели, умерли 330, остаются под медицинским наблюдением 3 тысячи человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 15 мар - РИА Новости.
Ограничения на ночную работу кафе и ресторанов, а также на проведение банкетов и корпоративов снимают в Калининградской области
с 16 марта, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В связи с истечением срока ограничений с 16 марта отменяются ограничения на ночную работу общепита, запрет на проведение банкетов и корпоративов", - сообщили в оперштабе.
Согласно постановлению областного правительства, до 15 марта для общепита действовал запрет на проведение банкетов и корпоративов, кафе и ресторанам разрешено было работать с шести утра до полуночи.
По информации регионального оперштаба, на 15 марта на COVID-19 обследовано 580,1 тысячи человек, из них выявлено 29 367 случаев заражения (73 за сутки), 26 918 человек выздоровели, умерли 330, остаются под медицинским наблюдением 3 тысячи человек.