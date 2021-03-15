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https://ria.ru/20210315/izrail-1601316228.html
Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами
Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами
Израиль со вторника возобновляет авиасообщение по всем направлениям, однако аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более трех тысяч человек в день,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:04
2021-03-15T15:04
куда можно лететь
коронавирус covid-19
авиарейсы
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар — РИА Новости. Израиль со вторника возобновляет авиасообщение по всем направлениям, однако аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более трех тысяч человек в день, сообщила пресс-служба МИД страны."Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.При этом отмечается, что министерство здравоохранения Израиля сохранит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.Международный аэропорт имени Бен Гуриона был закрыт с конца января для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса. Правительственная комиссия по вопросам коронавируса 14 февраля одобрила прилет в Израиль до двух тысяч авиапассажиров в день. С 7 марта Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, авиарейсы, самолеты, аэропорт, туризм, новости - туризм, израиль

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

15:04 15.03.2021
 
© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар — РИА Новости. Израиль со вторника возобновляет авиасообщение по всем направлениям, однако аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более трех тысяч человек в день, сообщила пресс-служба МИД страны.
"Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
При этом отмечается, что министерство здравоохранения Израиля сохранит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.
Международный аэропорт имени Бен Гуриона был закрыт с конца января для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса. Правительственная комиссия по вопросам коронавируса 14 февраля одобрила прилет в Израиль до двух тысяч авиапассажиров в день. С 7 марта Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях.
Люди на пляже в Тель-Авиве, 16 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 14:07Туризм
Израиль планирует летом 2021 года возобновить прием туристов
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19авиарейсысамолетыАэропортТуризмНовости - ТуризмИзраиль
 
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