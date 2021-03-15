https://ria.ru/20210315/izrail-1601316228.html

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами

Израиль со вторника возобновляет авиасообщение по всем направлениям, однако аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более трех тысяч человек в день,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:04

2021-03-15T15:04

2021-03-15T15:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар — РИА Новости. Израиль со вторника возобновляет авиасообщение по всем направлениям, однако аэропорт имени Бен Гуриона сможет принимать не более трех тысяч человек в день, сообщила пресс-служба МИД страны."Начиная с завтрашнего дня отменяются ограничения на количество направлений пассажирских авиперевозок в Израиль и из Израиля. Полеты можно выполнять из любого пункта назначения. Количество прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день, правилами социального дистанцирования и проведением тестов в аэропорту", — говорится в сообщении дипломатического ведомства.При этом отмечается, что министерство здравоохранения Израиля сохранит за собой право отменить любой авиарейс, который может поставить под угрозу здоровье населения.Международный аэропорт имени Бен Гуриона был закрыт с конца января для предотвращения попадания в страну мутаций коронавируса. Правительственная комиссия по вопросам коронавируса 14 февраля одобрила прилет в Израиль до двух тысяч авиапассажиров в день. С 7 марта Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях.

https://ria.ru/20210315/izrail-1601230357.html

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, авиарейсы, самолеты, аэропорт, туризм, новости - туризм, израиль