https://ria.ru/20210315/izrail-1601230357.html
Израиль планирует летом 2021 года возобновить прием туристов
Израиль планирует летом 2021 года возобновить прием туристов
Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить прием иностранных путешественников, сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:07
2021-03-15T14:07
2021-03-15T14:07
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить прием иностранных путешественников, сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр."Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", — сказал он.Израиль разрешил въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил. Обладатели иностранного гражданства, желающие посетить страну, должны, помимо заполнения специальной формы, получить разрешение на въезд.По прилету иностранцам, так же как и израильтянам, нужно соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Израиль надеется, что летом 2021 года сможет возобновить прием иностранных путешественников, сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.
"Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Лето, правда, длинное. Может быть, в июле туристы уже смогут приезжать", — сказал он.
Израиль разрешил въезд иностранным гражданам в исключительных случаях начиная с 8 марта при условии соблюдения определенных правил. Обладатели иностранного гражданства, желающие посетить страну, должны, помимо заполнения специальной формы, получить разрешение на въезд.
По прилету иностранцам, так же как и израильтянам, нужно соблюдать двухнедельную изоляцию, от которой могут быть освобождены те, кто предоставит свидетельство о вакцинации, пройденной в Израиле. Кроме того, обязательным условием для посадки в самолет остается наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета.