https://ria.ru/20210315/interes-1601343829.html

В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V"

В Госдуме оценили интерес европейских стран к "Спутнику V"

Активный интерес стран ЕС к российской вакцине ожидаем и закономерен, это обусловлено ее высоким качеством, заявил журналистам член комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:31

2021-03-15T16:31

2021-03-15T16:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

хендрик дамс

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Активный интерес стран ЕС к российской вакцине ожидаем и закономерен, это обусловлено ее высоким качеством, заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее глава ПАСЕ Хендрик Дамс на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным сообщил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" запросили в Евросоюзе, соответствующее ведомство рассматривает эту возможность."Активный интерес стран ЕС к российской вакцине ожидаем и закономерен. Это обусловлено очевидным высоким качеством отечественного препарата, который создан на основе многолетнего опыта России в области вирусологии",- отметил Железняк. Он добавил, что фейки о российской вакцине могут распространять только те государства, "где большое влияние на политику оказывает русофобское лобби".По словам политика, "в ЕС нарастает недовольство, связанное с несправедливостью и нерасторопностью Брюсселя в вопросах обеспечения стран вакциной от коронавируса". "Декларируемое единство стран ЕС дало трещину еще в самом начале пандемии, когда страны вместо объединения закрылись друг от друга, не приложив должных усилий для совместных действий, способных предотвратить ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе", - сказал Железняк. Депутат заметил, что "русофобы из Брюсселя при поддержке США наносят очевидный ущерб интересам рядовых европейцев, которых еврочинуши готовы лишить возможности оперативно получить прививку от опасной болезни".Парламентарий выразил надежду, что "ответственные государства будут руководствоваться заботой о людях, не поддаваясь на пустую антироссийскую пропаганду и политическое давление Вашингтона и Брюсселя".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

брюссель

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хендрик дамс, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, брюссель, госдума рф, евросоюз, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, вашингтон (город), сша, в мире