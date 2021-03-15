https://ria.ru/20210315/illyuzion-1600982602.html

Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой

Кинотеатр "Иллюзион" отметит 55-летие юбилейной программой

Московский кинотеатр "Иллюзион", который отметит 18 марта свое 55-летие, подготовил к юбилею специальную трехдневную программу фильмов, созданных в 1966 году,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:25

2021-03-15T10:25

2021-03-15T10:25

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иллюзион (кинотеатр)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Московский кинотеатр "Иллюзион", который отметит 18 марта свое 55-летие, подготовил к юбилею специальную трехдневную программу фильмов, созданных в 1966 году, "Ровесники", сообщила пресс-служба."Иллюзион" отмечает юбилей - 18 марта 1966 года Госфильмофонд открыл кинотеатр в здании знаменитой высотки на Котельнической набережной для показа фильмов из своего собрания, которое уже тогда насчитывало более 70 000 кинолент. Кинотеатр сразу стал центром притяжения синефилов и одним из важнейших культурных центров города. Сюда приходили смотреть Чаплина, Годара и Трюффо, Эйзенштейна и Вертова, Феллини и Антониони, Тарковского и Хуциева. Здесь свои фильмы представляли Акира Куросава, Сидни Поллак, Анджей Вайда, Джульетта Мазина, Анни Жирардо, Жанна Моро. "Мы следуем традициям легендарного кинотеатра. И сейчас "Иллюзион" остается одной из важнейших культурных точек Москвы для синефилов и деятелей кино", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу и стратегическому развитию Госфильмофонда Надежду Степанову.К юбилею кинотеатр подготовил специальную программу, которая пройдет с 16 по 18 марта. Во время киномарафона "Ровесники" покажут культовые советские фильмы, созданные в 1966 году - в год рождения "Иллюзиона". В программу вошли 12 фильмов, в том числе "Айболит – 66" Ролана Быкова, "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, "Листопад" Отара Иоселиани.

https://ria.ru/20210310/kino-1600504298.html

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кино и сериалы, новости культуры, иллюзион (кинотеатр), госфильмофонд рф